Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Amcası Konuştu: “Sabaha Kadar Uyuşturucu İçip Parti Yapıyorlardı”
Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Amcası Konuştu: “Sabaha Kadar Uyuşturucu İçip Parti Yapıyorlardı”
Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Selçuk ilçesinde en büyüğü 5 yaşında olan beş kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin babalarının cezaevinde olduğu, annenin ise olay günü kardeşleri eve kapatarak dışarıya hurda toplamaya gittiği ortaya çıkmıştı. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan anne, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Talihsiz çocukların amcası olan Hüseyin Akcan, cezaevindeki kardeşi Hakan Akcan ve anne Melisa Akcan’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Aile, sık sık çocuklarını odaya kilitleyerek evde başkalarıyla uyuşturucu partisi yapıyormuş.
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İzmir’de 1 yaşındaki Aras Bulut , 2 yaşındaki Masal Işık, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 4 yaşındaki Funda Peri Akcan ve 5 yaşındaki Fadime Nefes isimli kardeşler, yaşadıkları gecekonduda çıkan yangında vefat etmişti.
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Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. ODA TV’ye konuşan çocukların amcası Hüseyin Akcan, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Amca Akcan, kendi ailesinin de çocukları birçok kez bakmak için istediğini ancak annenin, gelen sosyal yardım parasını kaybetmemek için vermediğini söyledi.
Amca ayrıca, hem kardeşinin hem de annenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve evde sık sık uyuşturucu partisi yaptığını belirtti.
Hüseyin Akcan; "18 sefer bunları karakola şikâyet etmişler. 1-2 sefer şikâyet edersin de, bir şey var ki, 18 defa şikâyet ediliyorlar. 18 sefer... 18 seferde hiç mi görmediniz? Bu olayda emniyetin olsun, kaymakamın olsun, belediyenin olsun hepsinin sorumluluğu var." ifadelerini de kullandı
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