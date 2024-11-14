Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Amcası Konuştu: “Sabaha Kadar Uyuşturucu İçip Parti Yapıyorlardı”

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Selçuk ilçesinde en büyüğü 5 yaşında olan beş kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin babalarının cezaevinde olduğu, annenin ise olay günü kardeşleri eve kapatarak dışarıya hurda toplamaya gittiği ortaya çıkmıştı. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan anne, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Talihsiz çocukların amcası olan Hüseyin Akcan, cezaevindeki kardeşi Hakan Akcan ve anne Melisa Akcan’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Aile, sık sık çocuklarını odaya kilitleyerek evde başkalarıyla uyuşturucu partisi yapıyormuş.