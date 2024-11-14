onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Amcası Konuştu: “Sabaha Kadar Uyuşturucu İçip Parti Yapıyorlardı”

Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Amcası Konuştu: “Sabaha Kadar Uyuşturucu İçip Parti Yapıyorlardı”

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.11.2024 - 21:11

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Selçuk ilçesinde en büyüğü 5 yaşında olan beş kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin babalarının cezaevinde olduğu, annenin ise olay günü kardeşleri eve kapatarak dışarıya hurda toplamaya gittiği ortaya çıkmıştı. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan anne, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Talihsiz çocukların amcası olan Hüseyin Akcan, cezaevindeki kardeşi Hakan Akcan ve anne Melisa Akcan’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Aile, sık sık çocuklarını odaya kilitleyerek evde başkalarıyla uyuşturucu partisi yapıyormuş.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir’de 1 yaşındaki Aras Bulut , 2 yaşındaki Masal Işık, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 4 yaşındaki Funda Peri Akcan ve 5 yaşındaki Fadime Nefes isimli kardeşler, yaşadıkları gecekonduda çıkan yangında vefat etmişti.

İzmir’de 1 yaşındaki Aras Bulut , 2 yaşındaki Masal Işık, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 4 yaşındaki Funda Peri Akcan ve 5 yaşındaki Fadime Nefes isimli kardeşler, yaşadıkları gecekonduda çıkan yangında vefat etmişti.

Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. ODA TV’ye konuşan çocukların amcası Hüseyin Akcan, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. ODA TV’ye konuşan çocukların amcası Hüseyin Akcan, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak

Amca Akcan, kendi ailesinin de çocukları birçok kez bakmak için istediğini ancak annenin, gelen sosyal yardım parasını kaybetmemek için vermediğini söyledi.

Amca Akcan, kendi ailesinin de çocukları birçok kez bakmak için istediğini ancak annenin, gelen sosyal yardım parasını kaybetmemek için vermediğini söyledi.

Amca ayrıca, hem kardeşinin hem de annenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve evde sık sık uyuşturucu partisi yaptığını belirtti.

Amca ayrıca, hem kardeşinin hem de annenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve evde sık sık uyuşturucu partisi yaptığını belirtti.

Hüseyin Akcan; "18 sefer bunları karakola şikâyet etmişler. 1-2 sefer şikâyet edersin de, bir şey var ki, 18 defa şikâyet ediliyorlar. 18 sefer... 18 seferde hiç mi görmediniz? Bu olayda emniyetin olsun, kaymakamın olsun, belediyenin olsun hepsinin sorumluluğu var." ifadelerini de kullandı

Hüseyin Akcan; "18 sefer bunları karakola şikâyet etmişler. 1-2 sefer şikâyet edersin de, bir şey var ki, 18 defa şikâyet ediliyorlar. 18 sefer... 18 seferde hiç mi görmediniz? Bu olayda emniyetin olsun, kaymakamın olsun, belediyenin olsun hepsinin sorumluluğu var." ifadelerini de kullandı

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
19
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın