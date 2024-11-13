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5 Çocuğunu Yangında Kaybeden Acılı Anneden Açıklama: "Gözümün Önünden Gitmiyor"

5 Çocuğunu Yangında Kaybeden Acılı Anneden Açıklama: "Gözümün Önünden Gitmiyor"

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2024 - 17:21

İzmir’in Selçuk ilçesinde geçtiğimiz gün korkunç bir olay yaşanmıştı. En büyüğü 5 yaşında olan beş kardeş, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrasında hayatını kaybetmişti. Babaları cezaevinde olan çocukların annesinin de yangın sırasında topladığı hurdaların parasını almaya gittiği ortaya çıkmıştı. 5 küçük kardeşin cenazesi sonrasında gözaltına alınan Melisa Akcan adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

DHA’ya açıklamada bulunan acılı anne Melisa Akcan, “Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor” ifadelerini kullandı.

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İzmir’de 1 yaşındaki Aras Bulut , 2 yaşındaki Masal Işık, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 4 yaşındaki Funda Peri Akcan ve 5 yaşındaki Fadime Nefes isimli kardeşler, yaşadıkları gecekonduda çıkan yangında vefat etmişti.

İzmir’de 1 yaşındaki Aras Bulut , 2 yaşındaki Masal Işık, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 4 yaşındaki Funda Peri Akcan ve 5 yaşındaki Fadime Nefes isimli kardeşler, yaşadıkları gecekonduda çıkan yangında vefat etmişti.

Korkunç olay sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan anne Melisa Akcan, ilaçlarla ayakta kaldığını söyledi.

Korkunç olay sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan anne Melisa Akcan, ilaçlarla ayakta kaldığını söyledi.

Acılı anne Akcan, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi.

Acılı anne Akcan, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi.

Ayrıca Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni, kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. Hakkında 'Hayvan hırsızlığı' ve 'Yaralama' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Melisa Akcan ile 'Uyuşturucu kullanma', 'Yaralama', 'Hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan'ın ailelerin rızası olmadan evlendiği ileri sürüldü.

Ayrıca Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni, kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. Hakkında 'Hayvan hırsızlığı' ve 'Yaralama' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Melisa Akcan ile 'Uyuşturucu kullanma', 'Yaralama', 'Hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan'ın ailelerin rızası olmadan evlendiği ileri sürüldü.

Öte yandan dün Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedilen kardeşlerin mezarlarına çok sayıda çelenk bırakıldığı, çiçek dikildiği görüldü.

Öte yandan dün Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedilen kardeşlerin mezarlarına çok sayıda çelenk bırakıldığı, çiçek dikildiği görüldü.
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