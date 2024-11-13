5 Çocuğunu Yangında Kaybeden Acılı Anneden Açıklama: "Gözümün Önünden Gitmiyor"

İzmir’in Selçuk ilçesinde geçtiğimiz gün korkunç bir olay yaşanmıştı. En büyüğü 5 yaşında olan beş kardeş, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrasında hayatını kaybetmişti. Babaları cezaevinde olan çocukların annesinin de yangın sırasında topladığı hurdaların parasını almaya gittiği ortaya çıkmıştı. 5 küçük kardeşin cenazesi sonrasında gözaltına alınan Melisa Akcan adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

DHA’ya açıklamada bulunan acılı anne Melisa Akcan, “Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor” ifadelerini kullandı.