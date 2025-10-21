onedio
Almanya’da Skandal Karar: Hasta ve Yaralı 20 Filistinli Çocuğun Ülkeye Getirilmesine Veto!

Almanya
Türk kökenli Alman siyasetçi Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek tarihe geçmişti. Almanya’nın ilk Türk kökenli büyükşehir belediye başkanı olan Yeşiller Partisi’nden Belit Onay, Gazze’den hasta ve yaralı 20 çocuğun tedavi için Almanya’ya getirilmesini teklif etmişti. Almanya İçişleri Bakanlığı, “karmaşık prosedürleri” bahane ederek Belit Onay’ın teklifine onay vermedi.

2019 yılından beri Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı olan Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Gazze’den 20 çocuğun tedavi için ülkeye getirilmesini talep etti.

Almanya hükümeti ise Onay’ın teklifini reddetti. Yeşiller Partisi'nden Hannover Belediye Başkanı Belit Onay yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının kararından derin üzüntü duyduğunu ve bu duruma anlam veremediğini belirtti.

Sosyal Demokrat Partili Steffen Krach ise Gazze'de 16 binden fazla insanın yurt dışında bakıma muhtaç olduğunu aktararak, 'En azından en çok ihtiyaç duyanlara, yani çocuklara bu yardımı sağlamamak acımasızlıktır.' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının, 20 bakıma muhtaç çocuğun ülkeye getirilmesine izin verilmemesine gerekçe olarak Gazze'deki durumun 'çok kafa karıştırıcı ve öngörülemez' olmaya devam ettiği ve karmaşık prosedürleri gösterdiği öğrenildi.

