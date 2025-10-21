Almanya’da Skandal Karar: Hasta ve Yaralı 20 Filistinli Çocuğun Ülkeye Getirilmesine Veto!
Türk kökenli Alman siyasetçi Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek tarihe geçmişti. Almanya’nın ilk Türk kökenli büyükşehir belediye başkanı olan Yeşiller Partisi’nden Belit Onay, Gazze’den hasta ve yaralı 20 çocuğun tedavi için Almanya’ya getirilmesini teklif etmişti. Almanya İçişleri Bakanlığı, “karmaşık prosedürleri” bahane ederek Belit Onay’ın teklifine onay vermedi.
2019 yılından beri Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı olan Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Gazze’den 20 çocuğun tedavi için ülkeye getirilmesini talep etti.
