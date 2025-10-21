Tarlada El Bombası Bulan Çocuk: Babasının Dükkanına Götürünce Fark Edildi
İzmir’in Tire ilçesinde ailesine ait tarlada pimi üzerinde el bombası bulan 10 yaşındaki bir çocuk, bombayı babasının iş yerine götürdü. Babanın dikkati ile fark edilen bomba sonrasında olay polise intikal etti. Olay yerin gelen bomba imha ekipleri ile birlikte el bombası imha edildi.
İzmir’de bugün öğle saatlerinde el bombası paniği yaşandı.
Olay yerinden görüntüler 👇
