Tarlada El Bombası Bulan Çocuk: Babasının Dükkanına Götürünce Fark Edildi

İsmail Kahraman
21.10.2025 - 17:09

İzmir’in Tire ilçesinde ailesine ait tarlada pimi üzerinde el bombası bulan 10 yaşındaki bir çocuk, bombayı babasının iş yerine götürdü. Babanın dikkati ile fark edilen bomba sonrasında olay polise intikal etti. Olay yerin gelen bomba imha ekipleri ile birlikte el bombası imha edildi.

İzmir’de bugün öğle saatlerinde el bombası paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Tire ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, sabah saatlerinde ailesine ait tarlada pimi üzerinde olan eski bir el bombası buldu. Bombayı yanına alan çocuk, Celal Bayar Bulvarı üzerindeki babasına ait iş yerine getirdi. Babası, çocuğun getirdiği nesnenin el bombası olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yeri çevresi, ve sokak girişleri emniyet şeridiyle kapatıldı. Pimi çekilmemiş el bombasının imhası için İzmir'den bomba imha uzmanı istendi. Bölgeye ulaşan uzman ekip, eski el bombasını etkisiz hale getirdi.

Olay yerinden görüntüler 👇

