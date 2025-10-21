Bakan Ali Yerlikaya'dan Yeni Trafik Cezalarına Örnek: Saldırı Amacıyla Araçtan İnen Sürücüye 180 Bin Lira Ceza
Son yıllarda trafikte yaşanan kavgaların videoları sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Trafik cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurul gündeminde yer alırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte yaşanan iki kavganın görüntülerini “Gereği yapıldı” diyerek paylaştı ve yeni yasa ile ne kadar ceza alacaklarını açıkladı.
Yeni hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM gündemine getirilmişti.
Bakan Ali Yerlikaya’nın “Gereği yapıldı” notuyla paylaştığı trafikteki saldırıların görüntüleri 👇
