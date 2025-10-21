onedio
Bakan Ali Yerlikaya'dan Yeni Trafik Cezalarına Örnek: Saldırı Amacıyla Araçtan İnen Sürücüye 180 Bin Lira Ceza

Ali Yerlikaya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.10.2025 - 18:37

Son yıllarda trafikte yaşanan kavgaların videoları sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Trafik cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurul gündeminde yer alırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte yaşanan iki kavganın görüntülerini “Gereği yapıldı” diyerek paylaştı ve yeni yasa ile ne kadar ceza alacaklarını açıkladı.

Yeni hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM gündemine getirilmişti.

Yasanın kısa zamanda Meclis’ten çıkarak Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. 36 maddelik kanun teklifi ile trafik cezalarında ciddi artışlar olacağı iddia ediliyordu. Yeni trafik cezalarını içeren yasanın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte yaşanan bir saldırının görüntülerini paylaşarak yeni yasa ile sürücünün alacağı cezayı açıkladı.

Mevcut yasadaki cezanın sadece 993 lira olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, “Soruyorum, sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yeni yasa ile görüntülerdeki kişilere toplam 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını ve ehliyetine 60 gün süreyle el konularak aracın da 60 gün trafikten men edileceğini söyledi.

Bakan Ali Yerlikaya’nın “Gereği yapıldı” notuyla paylaştığı trafikteki saldırıların görüntüleri 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
