Bakan Ali Yerlikaya'dan Yeni Trafik Cezalarına Örnek: Saldırı Amacıyla Araçtan İnen Sürücüye 180 Bin Lira Ceza

Yasanın kısa zamanda Meclis’ten çıkarak Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. 36 maddelik kanun teklifi ile trafik cezalarında ciddi artışlar olacağı iddia ediliyordu. Yeni trafik cezalarını içeren yasanın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte yaşanan bir saldırının görüntülerini paylaşarak yeni yasa ile sürücünün alacağı cezayı açıkladı.

Mevcut yasadaki cezanın sadece 993 lira olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, “Soruyorum, sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yeni yasa ile görüntülerdeki kişilere toplam 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını ve ehliyetine 60 gün süreyle el konularak aracın da 60 gün trafikten men edileceğini söyledi.