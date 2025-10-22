onedio
Ünlü Marketin Gofretinde Metal Parçacıklar Çıktı: Binlerce Gofret Raftan Toplatıldı

Ünlü Marketin Gofretinde Metal Parçacıklar Çıktı: Binlerce Gofret Raftan Toplatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 10:27

Avrupa’nın ünlü ucuzluk marketi Lidl, binlerce gofreti raftan toplatma kararı aldı. Bu kararın nedeni ise markette satılan bir gofret markasından metal parçacık çıkmasıydı. Yapılan açıklamada ürünün tüketilmesi halinde yaralanma riskinin doğabileceğine dikkat çekildi. 

Ucuzluk marketi Lidl'da satılan bir markaya ait gofretler toplatıldı.

Ucuzluk marketi Lidl'da satılan bir markaya ait gofretler toplatıldı.

Avrupa’nın ünlü marketi Lidl, Biscuit International isimli firmanın “XXL Sondey Şuruplu Tereyağlı Gofret” ürününü toplatma kararı aldı. Üründe metal parçacıklarının olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle marketlere dağıtılan gofretler geri çağrıldı. lebensmittelwarnung.de portalından yapılan açıklamada “Tüketilmesi halinde yaralanma riski potansiyeli nedeniyle, müşterilerin geri çağırmaya kesinlikle uymaları ve etkilenen ürünü hiçbir koşulda tüketmemeleri gerektiği…” ifadeleri yer aldı. 

Toplatılan partilerin son kullanma tarihi şöyle açıklandı:

* 9 Aralık 2025

* 15 Aralık 2025

* 16 Aralık 2025

* 17 Aralık 2025

* 22 Aralık 2025

Öte yandan gofretler Almanya’nın Saksonya-Anhalt ve Thüringen kentleri hariç tüm eyaletlerindeki Lidl marketlerinde satıldı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
