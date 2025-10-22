Ünlü Marketin Gofretinde Metal Parçacıklar Çıktı: Binlerce Gofret Raftan Toplatıldı
Avrupa’nın ünlü ucuzluk marketi Lidl, binlerce gofreti raftan toplatma kararı aldı. Bu kararın nedeni ise markette satılan bir gofret markasından metal parçacık çıkmasıydı. Yapılan açıklamada ürünün tüketilmesi halinde yaralanma riskinin doğabileceğine dikkat çekildi.
Ucuzluk marketi Lidl'da satılan bir markaya ait gofretler toplatıldı.
