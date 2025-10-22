onedio
Bir Kuyumcu Gümüşün İki Ay Önceki Fiyatıyla Şimdiki Fiyatını Karşılaştırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 10:00

Yıl başından bu yana yatırımcısına kazandıran gümüş, son günlerde altını tahtından etti. Tarihi rekorlarını kıran gümüşe dair uzmanlardan 'Artacak' açıklamaları gelirken altına parası yetmeyen gümüşe talebi artırdı. Bir kuyumcu ise gümüşün son iki aydaki fiyat değişimini karşılaştırdı.  Ağustos ayında 51 bin 500 TL olan 1000 gramlık gümüş külçenin şimdiki fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten.

Gümüşün 2 aylık fiyat değişimi.

2025 yılında altınla yarışan gümüş son haftalarda tarihi rekorlarını kırdı. 22 Ekim Çarşamba gününe düşüşle başlasa da yatırımcısına kazandıran gümüşün fiyat değişimi ise gündem oldu. 

Bir kuyumcu gümüşün 2 aylık fiyat değişimini karşılaştırdı. 1000 gramlık gümüş külçenin fiyatı 21 Ağustos 2025’te 51.500 TL’yken 21 Ekim 2025’te 75 bin TL oldu.

Gümüş fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 49 ons/dolar seviyesinin altında ilerliyor. Eylül 2011’den bu yana en sert günlük kaybını yaşayan gümüş, geçen haftalarda rekor seviyeye ulaşmıştı. Geçen haftaki fiyatların yüzde aşağısında seyreden gümüşün fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 

Ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş 48.62 dolardan işlem görüyor

Gram gümüş fiyatı: Gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş 22 Ekim Çarşamba gününe 65.71 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64.25 lirayı gördü.

