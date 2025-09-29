onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
2018 Yılında 1 Kilo Altın Alan Kişi Şimdiki Servetini Paylaştı

2018 Yılında 1 Kilo Altın Alan Kişi Şimdiki Servetini Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.09.2025 - 11:23

İçerik Devam Ediyor

2018 yılında 200 bin liralık altın alan vatandaş bir video çekerek 2025’te ne kadar serveti olduğunu paylaştı. Paylaşıma göre vatandaşın 200 bin liralık altını 5 milyon 150 bin TL oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

2018 yılında aldığı 1 kilo altınla 5 milyon TL gelir elde etti.

2018 yılında aldığı 1 kilo altınla 5 milyon TL gelir elde etti.

Güvenli liman olarak adlandırılan altın her dönem yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Yatırım uzmanları altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor. Bir vatandaş 2018 yılında aldığı 200 bin liralık altınla şimdi ne kadar gelir elde ettiğini paylaştı. 2025 yılında 2018 yılında aldığı altınları bozduran vatandaş 5 milyon 150 bin TL’lik gelir elde etti. Kazancını bir videoyla paylaşan vatandaş 'Borsaya yatırmadığım için şükrediyorum' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın