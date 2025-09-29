2018 Yılında 1 Kilo Altın Alan Kişi Şimdiki Servetini Paylaştı

Güvenli liman olarak adlandırılan altın her dönem yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Yatırım uzmanları altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor. Bir vatandaş 2018 yılında aldığı 200 bin liralık altınla şimdi ne kadar gelir elde ettiğini paylaştı. 2025 yılında 2018 yılında aldığı altınları bozduran vatandaş 5 milyon 150 bin TL’lik gelir elde etti. Kazancını bir videoyla paylaşan vatandaş 'Borsaya yatırmadığım için şükrediyorum' dedi.