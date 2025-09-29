onedio
Yabancı Bir Turist, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakaları Arasındaki Farkı Gözler Önüne Serdi

Yabancı Bir Turist, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakaları Arasındaki Farkı Gözler Önüne Serdi

29.09.2025 - 09:36

Dünyada başka bir örneği olmayan İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlıyor. Avrupa ve Anadolu (Asya) yakaları arasında ise büyük farklar bulunuyor. Tarihi, yaşam tarzı, insanları...İstanbul'u İstanbul gibi hissetmek için Avrupa yakasına, İstanbul'da rahat bir nefes almak için ise Anadolu yakasına gitmeniz gerekiyor.

İşte bir turist de iki yaka arasındaki farkı çektiği videoyla gözler önüne serdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bir tarafta kalabalığın uğultusu, bir tarafta sakinliğin sesi...

Bir tarafta kalabalığın uğultusu, bir tarafta sakinliğin sesi...

İstanbul'da neredeyse bütün tarihi mekanlar Avrupa yakasında bulunur. Bizans ve Osmanlı döneminde inşa edilen çoğu tarihi yer, Avrupa yakasında her gün binlerce turisti ağırlar. Buna ek olarak iş merkezlerinin de ağırlıklı olarak Avrupa'da olmasından dolayı Avrupa yakası, Anadolu yakasından çok daha kalabalık ve kaotiktir. Anadolu yakasında çok fazla turist bulunmaz, iş yerleri de daha az sayıdadır.

