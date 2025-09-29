Yabancı Bir Turist, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakaları Arasındaki Farkı Gözler Önüne Serdi

Dünyada başka bir örneği olmayan İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlıyor. Avrupa ve Anadolu (Asya) yakaları arasında ise büyük farklar bulunuyor. Tarihi, yaşam tarzı, insanları...İstanbul'u İstanbul gibi hissetmek için Avrupa yakasına, İstanbul'da rahat bir nefes almak için ise Anadolu yakasına gitmeniz gerekiyor.

İşte bir turist de iki yaka arasındaki farkı çektiği videoyla gözler önüne serdi.

Kaynak: Instagram / daffyakdo