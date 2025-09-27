Burun Estetiği Nereye Gidiyor? Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Eskiden estetik işlemler, yalnızca ünlülerde gördüğümüz bir durumdu. Günümüzde ise pek çok kişi estetik işlemlere başvuruyor. Pek çok fiziksel özelliği, basit işlemlerle değiştirebiliyorlar. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle estetik kaygılar daha da arttı. Daha önce aklımıza bile gelmeyecek detaylar günümüzde 'kusur' olarak kabul edilebiliyor. Aynı zamanda estetik operasyonların da kolay erişilebilir olması, bu operasyonları oldukça yaygınlaştırdı. İnsanlar öğlen molasında bile işlem yaptırıp hayatına devam edebiliyor.

En çok tercih edilen operasyonlardan biri de burun estetikleri. Bir kadın burun estetiği ile yaşadığı değişimi paylaştı. Değişimi kimileri beğenirken kimileri ise arasının kaybolduğunu savundu.