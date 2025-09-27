onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Burun Estetiği Nereye Gidiyor? Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Burun Estetiği Nereye Gidiyor? Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2025 - 22:48

İçerik Devam Ediyor

Eskiden estetik işlemler, yalnızca ünlülerde gördüğümüz bir durumdu. Günümüzde ise pek çok kişi estetik işlemlere başvuruyor. Pek çok fiziksel özelliği, basit işlemlerle değiştirebiliyorlar. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle estetik kaygılar daha da arttı. Daha önce aklımıza bile gelmeyecek detaylar günümüzde 'kusur' olarak kabul edilebiliyor. Aynı zamanda estetik operasyonların da kolay erişilebilir olması, bu operasyonları oldukça yaygınlaştırdı. İnsanlar öğlen molasında bile işlem yaptırıp hayatına devam edebiliyor. 

En çok tercih edilen operasyonlardan biri de burun estetikleri. Bir kadın burun estetiği ile yaşadığı değişimi paylaştı. Değişimi kimileri beğenirken kimileri ise arasının kaybolduğunu savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Filtreler psikolojiyi etkiliyor.

Filtreler psikolojiyi etkiliyor.

Görselliğin ön planla olduğu dijital platformlarda, kusursuz yüzler ve fizikler idealize ediliyor. Bu durum oluşturulan filtrelerle de destekleniyor. Filtreli görünümüne alışan insanlar doğal görünümden uzaklaşabiliyor. Bu durum da estetik işlemlere yönelmeye sebep oluyor. Kimileri insanın kendisini iyi hissedeceği bir görünüme kavuşmasının bir sakıncası olmadığını düşünürken kimileri bunu ciddi bir problem olarak görüyor. Yakın zamanda günümüzdekinin tam tersine doğal görünümlerin moda olacağını savunanlar da var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın