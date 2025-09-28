onedio
Profesyonel Tur Rehberi Yanıtladı: Sur Duvarları Neden Bombelidir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 22:50

Eminiz daha önce gezdiğiniz şehirlerde sur görmüşsünüzdür. Sur, antik dönemlerden beri yerleşim yerlerini ya da kaleleri korumak amacıyla inşa edilmiştir. Peki farklı imparatorluklar, topluluklar tarafından inşa edilip günümüze kadar 'sağlam' gelen surların sırrı nedir?

Surların sırrı aslında bombeli duvarları olabilir mi?

Merak edilen bu sorunun yanıtını profesyonel tur rehberi Gökalp Saban, Instagram hesabından paylaştı. 

Kaynak: Instagram / rehberle

Kale duvarlarının bombeli olmasının birden çok nedeni var!

Bombeli duvarların ilk sebebi, bu duvarların basınca daha dayanıklı olması. Yani düz duvarlarla karşılaştırıldığında bombeli duvarlar daha sağlam bir yapının inşa edilmesini sağlıyor. Ayrıca bombeli duvarlar, mancınık teknolojisiyle birlikte duvarlara gelen büyük güllelerin etkisini de azaltıyor.

