onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İmam Hutbe Sırasında Telefonla Oynayan Cemaate Tepki Gösterdi: "Canlı Yayın Yapayım, Evinizden Kılarsınız!"

İmam Hutbe Sırasında Telefonla Oynayan Cemaate Tepki Gösterdi: "Canlı Yayın Yapayım, Evinizden Kılarsınız!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2025 - 12:47

İçerik Devam Ediyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefonlar elimizden düşmüyor. Bir bağımlılık haline gelen telefon kullanımı pek çok alanda kendini göstermeye devam ediyor. Rize'de bir imam, hutbe sırasında bile telefonunu elinden bırakmayan cemaatine tepki gösterdi. İmam, 'Canlı yayın yapayım, evinizden kılarsınız namazı. Kıldırmıyorum namazı, sizle mi uğraşacağım.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Rize'de bir imam, telefonu elinden bırakmayan cemaate tepki gösterdi.

Rize'de bir imam, telefonu elinden bırakmayan cemaate tepki gösterdi.

Bir bağımlılık haline dönüşen telefon kullanımı camide de etkisini gösterince imam daha fazla sakin kalamadı. Hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaatine tepki gösteren imam, 'Canlı yayın yapayım, evinizden kılarsınız namazı. Kıldırmıyorum namazı, sizle mi uğraşacağım.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Roomeo

😂😂😂 Oflu hoca gibi koymuş lafı adam dogru soylemis iste bunu anlatmaya çalışıyoruz camilerin içi boş dolu görünse bile

Bozkurt

Zaten cumaya cumaya geliyorlar hocam. İdare edin. :)

withlove_

Trip saati gelince hocada olsan atacaksın o tribi 😃