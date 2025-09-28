İmam Hutbe Sırasında Telefonla Oynayan Cemaate Tepki Gösterdi: "Canlı Yayın Yapayım, Evinizden Kılarsınız!"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefonlar elimizden düşmüyor. Bir bağımlılık haline gelen telefon kullanımı pek çok alanda kendini göstermeye devam ediyor. Rize'de bir imam, hutbe sırasında bile telefonunu elinden bırakmayan cemaatine tepki gösterdi. İmam, 'Canlı yayın yapayım, evinizden kılarsınız namazı. Kıldırmıyorum namazı, sizle mi uğraşacağım.' dedi.
Rize'de bir imam, telefonu elinden bırakmayan cemaate tepki gösterdi.
😂😂😂 Oflu hoca gibi koymuş lafı adam dogru soylemis iste bunu anlatmaya çalışıyoruz camilerin içi boş dolu görünse bile
Zaten cumaya cumaya geliyorlar hocam. İdare edin. :)
Trip saati gelince hocada olsan atacaksın o tribi 😃