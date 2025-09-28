onedio
Çekya’da İlginç Organizasyon: 3 Cüce Dövüş İçin Ringe Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.09.2025 - 09:37

Çekya’da düzenlenen bir spor organizasyonunda 3 cüce ringe çıkarak bir adamla dövüş yaptı. Dövüşe katılan cücelerden birinin kolu olmaması ise dikkat çekti. Kısa süren dövüşü kazanan isim ise beklendiği gibi cüceler olmadı.

Çekya’da düzenlenen ilginç organizasyon 👇

Cücelerden birinin kolunun olmaması dikkat çekti.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
