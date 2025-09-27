Kenan Yıldız, Juventus-Atalanta Maçı Öncesi Yayın Esnasındaki Del Piero'ya Sarıldı

Kenan Yıldız hem milli takımımız hem de Juventus için gelecek adına çok önemli bir isim. Juventus ona verdiği önemi göstermek adına çok genç yaşta 10 numarayı teslim etti. Del Piero'dan sonra 10 numarayla belki de bütünleşen en önemli isim Kenan oldu Torino ekibi adına.

Bununla beraber bazı maçlarda koluna kaptanlık bandını da takan Kenan'ın Del Piero'ya olan hayranlığı da biliniyor.

Sık sık canlı yayınlarda stüdyoda bulunan Del Piero'ya hayranlığını dile getiren Kenan, bu kez idolüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Juventus'un evinde Atalanta ile 1-1 berabere kaldığı maçın ısınma anlarında kenarda yayın yapan Del Piero'ya ısınmayı bırakarak giden Kenan sarılarak güzel bir enstantane oluşmasını sağladı.

Kenan, Atalanta'ya karşı 90 dakika forma giydi.