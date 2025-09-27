onedio
Madrid Derbisi'nde Gol Atan Arda Güler'in Ailesi Kilometrelerce Uzaktan Sevindi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.09.2025 - 22:54

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Atletico Madrid derbisinde parladı. Milli futbolcu, bir gol ve bir asistle maça damga vurdu. Hücumda sürekli tehdit oluşturan Arda, teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla dikkat çekti. 

Ancak 59.dakikada oyundan alınması Xabi Alonso'ya tepkilerin oluşmasına neden oldu. Arda Güler'in oyundan çıktığı dakikalarda 3-2 geride olan Real Madrid maçı 5-2 kaybetti. 

İspanyol taraftarlar Alonso'yu bu tercihi sebebiyle eleştirirken Arda'nın takım içinde arkadaşları tarafından da dışlandığı iddiaları sosyal medyada konuşuldu. 

Arda'nın ailesi de oğullarından kilometrelerce uzakta maçı takip etti. Arda'nın golü sonrası büyük sevinç yaşayan anne ve babasının mutluluğu kameralara yansıdı.

Arda'nın anne ve babasının sevinci ve duygusal anları sosyal medyada paylaşıldı.

Arda Güler kaybettikleri maçta derbiye damga vurmayı başardı.

Real Madrid, derbiyi 5-2 kaybetti ancak iki golde de Arda imzası vardı. Arda derbiyi bir gol bir asistle kapatarak taraftarın beğensini kazanmayı başardı.

