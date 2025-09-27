Sosyal Medyanın Yeni Akımı Baggy Pantolon Giymiş Teknik Direktörler

Süper Lig'de teknik direktörlerle bütünleşmiş ve gördüğümüz an aklımıza gelen sayısız özlü söz var. Editlere konu olan sözler günlük hayata bile sirayet ederek deyimleşmeye bile başladı.

Sosyal medyada da 'baggy pantolon' akımı çıkınca, bildiğimiz teknik direktörlere baggy pantolon giydirerek sözleri yeniden yorumlandı.