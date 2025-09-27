onedio
Sosyal Medyanın Yeni Akımı Baggy Pantolon Giymiş Teknik Direktörler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.09.2025 - 21:46

Süper Lig'de teknik direktörlerle bütünleşmiş ve gördüğümüz an aklımıza gelen sayısız özlü söz var. Editlere konu olan sözler günlük hayata bile sirayet ederek deyimleşmeye bile başladı.

Sosyal medyada da 'baggy pantolon' akımı çıkınca, bildiğimiz teknik direktörlere baggy pantolon giydirerek sözleri yeniden yorumlandı.

İsmail Kartal, "baggy pantolon" akımının en çok paylaşılan ve sevilen ismi oldu.

İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş de sözleriyle akımın en çok başvurduğu isimler oldu. O paylaşımlardan bazılarını derledik.

İsmail Hoca'nın Miha Zajc'ın performansıyla mest olduğu maç sonu açıklamasını bir de böyle okuyun.

twitter.com

Boğazlı kazak totemi sorusuna İsmail Kartal'ın verdiği baggy pantolonlu açıklaması.

twitter.com

Şenol Güneş külliyatına direkt benzetme yapmadan bile girebilecek bir söz.

twitter.com

"Bence tesadüf" gibi kalıplaşacak o söz.

twitter.com
Her hareketine Süleyman Seba'yı referans gösteren Hasan Arat da bu akımdan nasibini aldı.

twitter.com

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a gelmesine Trabzonspor üzerinden verdiği yanıta bir de böyle bakalım.

twitter.com

"İlaçla zehri birbirinden ayıran şey dozudur." gibi mistik bir söz.

twitter.com

"Bazı baggy pantolonlar bazı hocalarda olmuyor" da fena olmazmış.

twitter.com

Tehuti555

70-75 IQ komikçiliği.