Sosyal Medyanın Yeni Akımı Baggy Pantolon Giymiş Teknik Direktörler
Süper Lig'de teknik direktörlerle bütünleşmiş ve gördüğümüz an aklımıza gelen sayısız özlü söz var. Editlere konu olan sözler günlük hayata bile sirayet ederek deyimleşmeye bile başladı.
Sosyal medyada da 'baggy pantolon' akımı çıkınca, bildiğimiz teknik direktörlere baggy pantolon giydirerek sözleri yeniden yorumlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Kartal, "baggy pantolon" akımının en çok paylaşılan ve sevilen ismi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Hoca'nın Miha Zajc'ın performansıyla mest olduğu maç sonu açıklamasını bir de böyle okuyun.
Boğazlı kazak totemi sorusuna İsmail Kartal'ın verdiği baggy pantolonlu açıklaması.
Şenol Güneş külliyatına direkt benzetme yapmadan bile girebilecek bir söz.
"Bence tesadüf" gibi kalıplaşacak o söz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her hareketine Süleyman Seba'yı referans gösteren Hasan Arat da bu akımdan nasibini aldı.
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a gelmesine Trabzonspor üzerinden verdiği yanıta bir de böyle bakalım.
"İlaçla zehri birbirinden ayıran şey dozudur." gibi mistik bir söz.
"Bazı baggy pantolonlar bazı hocalarda olmuyor" da fena olmazmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
70-75 IQ komikçiliği.