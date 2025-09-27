Frankfurt'un Milli Yıldızı Can Uzun Skor Katkısı Yapmaya Devam Ediyor
Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu, hızı ve etkili driplingleriyle rakip savunmaları zorluyor. Hem savunmada hem hücumda çift yönlü katkı sağlayan Can, Frankfurt’un oyun dinamizmini artırıyor. Taraftarlar, genç futbolcunun sahadaki performansından hayli memnunken, o da her hafta skor katkısı vermeye devam ediyor.
Can Uzun bu sezon 7 maçta 6 gol 4 asistlik katkı vererek takımını taşımayı sürdürüyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Almanları pişman etmeyi sürdürüyor.
