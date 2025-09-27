onedio
Frankfurt'un Milli Yıldızı Can Uzun Skor Katkısı Yapmaya Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.09.2025 - 21:14

Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu, hızı ve etkili driplingleriyle rakip savunmaları zorluyor. Hem savunmada hem hücumda çift yönlü katkı sağlayan Can, Frankfurt’un oyun dinamizmini artırıyor. Taraftarlar, genç futbolcunun sahadaki performansından hayli memnunken, o da her hafta skor katkısı vermeye devam ediyor. 

Can Uzun bu sezon 7 maçta 6 gol 4 asistlik katkı vererek takımını taşımayı sürdürüyor.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Almanları pişman etmeyi sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçta da skor katkısı yapan Can Uzun, ligde de takımını golleri ve asistleriyle sırtlıyor. 

Can Uzun, Köln'deki performansıyla 11 milyon Euro'ya Frankfurt'a transfer yapmıştı. 

Almanya ve Türkiye'nin milli takımına katmak için yoğun çaba sarf ettiği Can'ın tercihi ise milli takımımız olmuştu.

Her maçta skor katkısı yaparak devam eden Can Uzun, sezonun başında 6 gol 4 asiste ulaştı.

Frankfurt şu ana dek sırasıyla Engers, Werder Bremen, Hoffenheim, Leverkusen, Galatasaray, Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Can Uzun'un maç maç performansı ise şu şekilde: 

vs. Engers 🅰️

vs. Werder Bremen ⚽️🅰️🅰️

vs. Hoffenheim ⚽️

vs. B. Leverkusen ⚽️

vs. Galatasaray ⚽️

vs. Union Berlin ⚽️

vs. Gladbach ⚽️🅰️

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
