İki Haftada Görevden Alınan Gökhan Gönül'ün Ayrılmasının Nedeni Semih Şentürk mü?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
27.09.2025 - 20:23

Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminde Samandıra’da önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Yönetim, Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alırken, Gökhan Gönül’le de vedalaşmayı değerlendiriyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı. Gönül, Domenico Tedesco’nun göreve gelmesinin ardından İtalyan teknik adamın yardımcılığını üstlenmişti.

Bugün Semih Şentürk'ün Gökhan Gönül'den aldığı bir bilgiyi paylaşması da taraftarın tepkisini çekmişti.

Gökhan Gönül geleli henüz iki hafta olmuştu ancak yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco’nun yardımcılığını sarı-lacivertli kulübün eski futbolcularından Gökhan Gönül’ün yapacağını duyurmuştu. Tedesco, Mourinho’nun ayrılmasının ardından göreve gelmişti.

İki haftalık sürecin ardından Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı.

Semih Şentürk özel konuşmalarını yayında anlatmıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi Tivibu Spor'da paylaşmıştı.

Gönül ile Tedesco arasındaki görüşmeyi aktaran Şentürk, 'Fenerbahçe’nin değişime ihtiyacı var. Tedesco ile de olmadı, olmayacak. Gökhan Hoca (Gönül) ile de konuştum. Başkanla hiçbir sıkıntısı yok. Tedesco; Çağlar’ı sağ bekte oynattı, Semedo ve Asensio’yu çift 6 pozisyonunda sahaya sürdü. Gökhan Hoca’ya bunu sordum. 'Tedesco’ya söylüyoruz ama hocanın tercihi bu yönde oluyor. Tedesco bizi dinlemiyor.' dedi. Alınacak ilk puan kaybında yollar ayrılacak gibi.' ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılığın nedeni ne?

Sosyal medyada çeşitli iddialar yer alırken kimi kullanıcılar bu görüşmenin canlı yayında paylaşılmasının etken olduğunu söylerken bazı kullanıcılar da kulis haberi olarak Dinamo Zagreb maçında yaşanan bir olay olduğunu dile getiriyor.

