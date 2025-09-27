İki Haftada Görevden Alınan Gökhan Gönül'ün Ayrılmasının Nedeni Semih Şentürk mü?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi Tivibu Spor'da paylaşmıştı.

Gönül ile Tedesco arasındaki görüşmeyi aktaran Şentürk, 'Fenerbahçe’nin değişime ihtiyacı var. Tedesco ile de olmadı, olmayacak. Gökhan Hoca (Gönül) ile de konuştum. Başkanla hiçbir sıkıntısı yok. Tedesco; Çağlar’ı sağ bekte oynattı, Semedo ve Asensio’yu çift 6 pozisyonunda sahaya sürdü. Gökhan Hoca’ya bunu sordum. 'Tedesco’ya söylüyoruz ama hocanın tercihi bu yönde oluyor. Tedesco bizi dinlemiyor.' dedi. Alınacak ilk puan kaybında yollar ayrılacak gibi.' ifadelerini kullanmıştı.