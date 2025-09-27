İki Haftada Görevden Alınan Gökhan Gönül'ün Ayrılmasının Nedeni Semih Şentürk mü?
Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminde Samandıra’da önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Yönetim, Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alırken, Gökhan Gönül’le de vedalaşmayı değerlendiriyor.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı. Gönül, Domenico Tedesco’nun göreve gelmesinin ardından İtalyan teknik adamın yardımcılığını üstlenmişti.
Bugün Semih Şentürk'ün Gökhan Gönül'den aldığı bir bilgiyi paylaşması da taraftarın tepkisini çekmişti.
Gökhan Gönül geleli henüz iki hafta olmuştu ancak yollar ayrıldı.
Semih Şentürk özel konuşmalarını yayında anlatmıştı.
Ayrılığın nedeni ne?
