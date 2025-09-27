Ergin Ataman'dan Galatasaray ve Süper Lig İçin Transfer Eleştirisi Geldi

Ergin Ataman, Osimhen transferini işaret ederek 'Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var. Avrupa'da bir başarı yok. Bakıyorsun benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar?' dedi.