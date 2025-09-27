onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Ergin Ataman'dan Galatasaray ve Süper Lig İçin Transfer Eleştirisi Geldi

Ergin Ataman'dan Galatasaray ve Süper Lig İçin Transfer Eleştirisi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.09.2025 - 18:55

Türkiye A Milli Basketbol Takımı koçu Ergin Ataman, Türk kulüplerinin yüksek bütçeli transferler yapmalarına rağmen Avrupa’da beklenen başarıyı yakalayamamasını eleştirdi. Geçen sezon Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in dikkat çeken performansının ardından, Galatasaray bu sezon 75 milyon Euro bonservisle ve dört yıllık sözleşme ile oyuncuyu kadrosuna kattı. Ataman, Türk futbol tarihinin en büyük transferi olarak görülen bu hamlenin, Avrupa’daki başarıya da yansıması gerektiğini vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ergin Ataman, Türkiye'de futbola harcanan paraları eleştirdi.

Ergin Ataman, Türkiye'de futbola harcanan paraları eleştirdi.

Ergin Ataman, Osimhen transferini işaret ederek 'Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var. Avrupa'da bir başarı yok. Bakıyorsun benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar?' dedi.

Kulüplerin hakemlere çok takıldığını da söyleyen Ataman "kıstas Avrupa'da başarılı olmak" dedi.

Kulüplerin hakemlere çok takıldığını da söyleyen Ataman "kıstas Avrupa'da başarılı olmak" dedi.

Ataman, yapı ve hakem itirazlarını eleştirdi. Ataman, 'Benim için kıstas Avrupa'da başarılı olmak. Avrupa'da katıldığın bir kupada yarı final oynayabilmek. İlla şampiyon olmak şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor. Futboldaki o kısır çekişme, hakem çekişmesi. İşte yok yapı var, hakem var. Sürekli konuşulan şey hakem.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın