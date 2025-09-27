Ergin Ataman'dan Galatasaray ve Süper Lig İçin Transfer Eleştirisi Geldi
Türkiye A Milli Basketbol Takımı koçu Ergin Ataman, Türk kulüplerinin yüksek bütçeli transferler yapmalarına rağmen Avrupa’da beklenen başarıyı yakalayamamasını eleştirdi. Geçen sezon Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in dikkat çeken performansının ardından, Galatasaray bu sezon 75 milyon Euro bonservisle ve dört yıllık sözleşme ile oyuncuyu kadrosuna kattı. Ataman, Türk futbol tarihinin en büyük transferi olarak görülen bu hamlenin, Avrupa’daki başarıya da yansıması gerektiğini vurguladı.
Ergin Ataman, Türkiye'de futbola harcanan paraları eleştirdi.
Kulüplerin hakemlere çok takıldığını da söyleyen Ataman "kıstas Avrupa'da başarılı olmak" dedi.
