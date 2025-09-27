Milli Yıldız Arda Güler, Madrid Derbisi'nde de 1 Gol 1 Asistle Yıldızlaştı

La Liga'da Madrid Derbisi'nde Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'le karşı karşıya geliyor. Büyük rekabetin olduğu derbi tarihine Arda Güler de adını yazdıran isimlerden oldu.

17.15'te başlayan maça Atletico Madrid hızlı başladı ve 14.dakikada Normand ile 1-0 öne geçti.

Real Madrid ise 25.dakikada Mbappe ile eşitliği yakaladı. Golün asisti ise milli yıldızımız Arda Güler'den geldi. 36.dakikada ise Arda bu kez golüyle sahneye çıkarak takımını derbide öne geçirdi.

Arda Güler'in Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte artan performansını derbide de göstererek Real Madrid taraftarını kendine hayran bıraktı.

Derbide adeta kariyer maçı oynayan Arda devreyi bir gol bir asistle kapatarak sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.