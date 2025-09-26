onedio
Galatasaray'da Icardi, Maç Sonunda Kilo Eleştirilerine Yanıt Verdi

Galatasaray'da Icardi, Maç Sonunda Kilo Eleştirilerine Yanıt Verdi

27.09.2025 - 00:04

Mauro Icardi, Galatasaray'da forma giydiği dönemde sıkça 'kilolu' eleştirilerine maruz kaldı. Sosyal medyada paylaşılan idman görüntülerinde, Arjantinli golcünün vücut hatları bazı taraftarlar tarafından 'fazla kilolu' olarak yorumlandı. Bu eleştiriler üzerine Icardi, sosyal medyadan yanıt verirken bu kez maç sonunda röportajla yanıt verdi.

Galatasaray'a üç puanı getiren isim Icardi oldu.

Galatasaray'a üç puanı getiren isim Icardi oldu.

Zorlu Alanyaspor deplasmanında attığı golle takımına 3 puan kazandıran Icardi, maç sonunda yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu. 

Icardi, 'Galibiyet serisine devam ediyoruz. Hedefimiz 7'de 7'ydi. Çok zor bir maçtı. 3 günde bir maç oynuyoruz, takımın yorgun olduğu belli oluyor. Skoru korumayı bildik. Hatalarımıza bakıp ders çıkaracağız. Salı günü çok önemli bir maçımız var' dedi.

77 kilo cevabı...

77 kilo cevabı...

Form durumuyla ilgili konuşan Icardi, 'Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra hareket etmek, antrenmanlara tekrar başlamak, dakika almak... Sosyal medyada fiziğimle ilgili bazı şeyler konuşuluyor. Ama kulüpte birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Geldiği zaman 77 kiloydu gibi şeyler duyuyorum. En son 15-20 yıl önce falan 77 kiloydum. Şu anda çok iyi hissediyorum. Çok da kas kazandım aslında hazırlık sürecinde. En önemlisi takıma yardımcı olabilmek. Hedeflerimiz hepimiz için aynı' dedi.

