Galatasaray'da Icardi, Maç Sonunda Kilo Eleştirilerine Yanıt Verdi

Form durumuyla ilgili konuşan Icardi, 'Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra hareket etmek, antrenmanlara tekrar başlamak, dakika almak... Sosyal medyada fiziğimle ilgili bazı şeyler konuşuluyor. Ama kulüpte birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Geldiği zaman 77 kiloydu gibi şeyler duyuyorum. En son 15-20 yıl önce falan 77 kiloydum. Şu anda çok iyi hissediyorum. Çok da kas kazandım aslında hazırlık sürecinde. En önemlisi takıma yardımcı olabilmek. Hedeflerimiz hepimiz için aynı' dedi.