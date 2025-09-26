onedio
Okan Buruk'un Lucas Torreira Açıklaması Galatasaraylıları Korkuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.09.2025 - 22:56

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek ligde en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Son üç sezondur şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı. Daha önce Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard, 2009-2010 sezonunda 6’da 6 yapmıştı; Galatasaray geçen sezon da Okan Buruk ile benzer bir başarı göstermişti.

Zor geçen maçın ardından Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Alanya'dan 7'de 7 ile dönüyor.

Son üç sezondur ligde şampiyonluk yaşayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı. Daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard, 2009-2010 sezonunda 6’da 6 yapmış, sarı-kırmızılılar geçen sezon da Buruk ile benzer bir başarı göstermişti. Bu sezon ise Galatasaray, ilk iki haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük’ü 3-0’lık skorlarla geçtikten sonra, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor’u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor’u 3-1, beşinci haftada İkas Eyüpspor’u 2-0 ve altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek başarılı başlangıcını sürdürdü.

Torreira'dan gelen haber korkuttu.

Galatasaray'da ilk 11 başlayan Torreira ikinci yarıya çıkarken oyundan alındı. Maçın sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, bu değişikliğin ardındaki gerçekliği anlattı. 

Buruk, 'Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi, sıcağın da etkisi var. Nemli bir havaydı. Onun ufak bir baygınlık geçirmesi sonrası apar topar onu Lemina ile değiştirdik.' açıklaması yaptı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
