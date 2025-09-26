Okan Buruk'un Lucas Torreira Açıklaması Galatasaraylıları Korkuttu

Son üç sezondur ligde şampiyonluk yaşayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı. Daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard, 2009-2010 sezonunda 6’da 6 yapmış, sarı-kırmızılılar geçen sezon da Buruk ile benzer bir başarı göstermişti. Bu sezon ise Galatasaray, ilk iki haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük’ü 3-0’lık skorlarla geçtikten sonra, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor’u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor’u 3-1, beşinci haftada İkas Eyüpspor’u 2-0 ve altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek başarılı başlangıcını sürdürdü.