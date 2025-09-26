Okan Buruk'un Lucas Torreira Açıklaması Galatasaraylıları Korkuttu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek ligde en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Son üç sezondur şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı. Daha önce Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard, 2009-2010 sezonunda 6’da 6 yapmıştı; Galatasaray geçen sezon da Okan Buruk ile benzer bir başarı göstermişti.
Zor geçen maçın ardından Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Alanya'dan 7'de 7 ile dönüyor.
Torreira'dan gelen haber korkuttu.
