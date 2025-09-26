onedio
Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 Yendiği Maçta Uğurcan Çakır Performansıyla Alkış Aldı

Hakan Karakoca
26.09.2025 - 22:27

Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Üç puanın en önemli mimarlarından biri şüphesiz kaleci Uğurcan Çakır'dı.

Uğurcan, yaptığı 8 kurtarışla maçın oyuncusu olurken sosyal medyada da taraftardan büyük övgü aldı.

Uğurcan Çakır, Galatasaray'daki en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.

Trabzonspor'dan yüklü bir bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, bu akşamki Alanyaspor maçında en dikkat çekici isim oldu. 

Yaptığı 8 kurtarışla maça damga vuran kaleci üç puanın da en önemli figürlerinden biri oldu. 

Taraftarlar da sosyal medyada Uğurcan'a sevgi gösterisinde bulundu.

