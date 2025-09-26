Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 Yendiği Maçta Uğurcan Çakır Performansıyla Alkış Aldı
Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Üç puanın en önemli mimarlarından biri şüphesiz kaleci Uğurcan Çakır'dı.
Uğurcan, yaptığı 8 kurtarışla maçın oyuncusu olurken sosyal medyada da taraftardan büyük övgü aldı.
Uğurcan Çakır, Galatasaray'daki en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.
