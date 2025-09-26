Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 Yendiği Maçta Uğurcan Çakır Performansıyla Alkış Aldı

Trabzonspor'dan yüklü bir bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, bu akşamki Alanyaspor maçında en dikkat çekici isim oldu.

Yaptığı 8 kurtarışla maça damga vuran kaleci üç puanın da en önemli figürlerinden biri oldu.

Taraftarlar da sosyal medyada Uğurcan'a sevgi gösterisinde bulundu.