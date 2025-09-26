Perulu Kanat Forvet Osama Vinladen ve Kardeşinin İsmi Görenleri Şaşırtıyor

Futbol dünyasında ilginç isimler her zaman dikkat çekiyor. Ancak bazı oyuncuların, tarihi figürlere gönderme yapan isimleri tartışma konusu oluyor. Taraftarlar ve yorumcular, bu isimlerin hem sahadaki performansı hem de sosyal medyada yarattığı etkiyi yakından takip ediyor.

Sosyal medya hiç maçını izlemedikleri Yeltsin Tejeda'nın istatistiklerini takip eden insanlarla dolu ya da hiç YouTube videosu bile izlenmeyen Marx Lenin isimli Brezilyalı futbolcu sosyal medyada hayli popüler.

Ama tüm örnekler elbette bu kadar güzel değil...