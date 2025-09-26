onedio
Perulu Kanat Forvet Osama Vinladen ve Kardeşinin İsmi Görenleri Şaşırtıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
26.09.2025 - 19:37

Futbol dünyasında ilginç isimler her zaman dikkat çekiyor. Ancak bazı oyuncuların, tarihi figürlere gönderme yapan isimleri tartışma konusu oluyor. Taraftarlar ve yorumcular, bu isimlerin hem sahadaki performansı hem de sosyal medyada yarattığı etkiyi yakından takip ediyor.

Sosyal medya hiç maçını izlemedikleri Yeltsin Tejeda'nın istatistiklerini takip eden insanlarla dolu ya da hiç YouTube videosu bile izlenmeyen Marx Lenin isimli Brezilyalı futbolcu sosyal medyada hayli popüler. 

Ama tüm örnekler elbette bu kadar güzel değil...

O örneklerden bir için Peru'ya gidiyoruz...

11 Eylül 2001’de, El-Kaide terör örgütü tarafından ABD’de düzenlenen koordineli saldırılarda dört yolcu uçağı kaçırıldı. İki uçak New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine çarptı, bir uçak Washington’daki Pentagon’a yönlendirildi, dördüncü uçak Pennsylvania’ya düştü. Saldırılarda yaklaşık 3.000 kişi hayatını kaybetti ve ABD’de güvenlik önlemleri ile terörle mücadele politikalarında büyük değişiklikler yaşandı.

Bu saldırıları koordine eden kişi Usame Bin Ladin'di... Arabistan doğumlu Usame Bin Ladin, uzun yıllar Afganistan'da saklandı ve buradan bir savaş yürüttü. 

Bir yıl sonraya geliyoruz... 7 Ekim 2002... Peru'da doğan bir çocuğa babası Osman Vinladen ismini verdi. Tam adı Osama Vinladen Jimenez Lopez. İspanyolca söylenişinde Vinladen, Binladen olarak okunuyor.

Osama'nın babası bir şeyler deniyor...

İlk oğluna bu denli tartışmalı bir isim koyan baba, ikinci oğlu için de bildiği yoldan sapmıyor ve Saddam Husein ismini koyuyor. 

Baba, Amerikan karşıtı bir anti emperyalist mi? Hayır! 

Osama'nın anlattığına göre üçüncü çocuğu erkek olsa ona da George Bush ismini verecekti ama talihli çocuk kız doğarak bu durumdan kurtuldu.

Bu Osama'nın babasına özgü bir durum değil.

Peru'da çocuklara ünlü isimlerin adı veriliyor. Dünyada o isimler kadar iz bırakmaları, talihlerinin açılması için böyle tercihler yapılıyor. Bir paradoks gibi gözükse de Hitler isminin olduğunu da söylüyor Osama ya da sokaklar İsa ismiyle dolu diyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
