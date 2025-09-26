FC26 Oyun Severler İçin Yeni Özelliklerle Geldi: Yeni Oyunda Neler Var?

FC 26’nın en dikkat çeken yeniliği, “Özgün” oynanış modu oldu. Menajer ve Oyuncu Kariyeri’nde varsayılan, Başlama Vuruşu’nda ise isteğe bağlı olan bu özellik çevrimiçi modlarda yer almıyor. Amaç, daha gerçekçi maç deneyimi sunmak; hızın etkisi azalırken savunmaları aşmak zorlaşıyor. Bu mod, “Efsanevi” seviyeden bile daha zorlu bir beceri seti gerektiriyor.

Menajer Kariyer Modu da köklü değişikliklerle geldi. Yeni “Canlı Kariyer” bölümü, puan silme veya zafere ulaşma gibi farklı senaryolarla oyuna çeşitlilik katıyor. Yapay zekâ transfer mantığı daha gerçekçi, sözleşme görüşmeleri ise daha çetin.

Ultimate Team tarafında ise turnuva sayısı artırıldı ve maçlardan önce rastgele belirlenen hedeflere ulaşan oyuncular ekstra ödüller kazanabiliyor. Bu yenilikler FC 26’yı, hem daha gerçekçi hem de daha rekabetçi kılan unsurlar olarak öne çıkarıyor.