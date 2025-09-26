onedio
FC26 Oyun Severler İçin Yeni Özelliklerle Geldi: Yeni Oyunda Neler Var?

FC26 Oyun Severler İçin Yeni Özelliklerle Geldi: Yeni Oyunda Neler Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.09.2025 - 18:09

EA Sports’un merakla beklenen futbol oyunu FC 26 piyasaya sürüldü. Yeni sürümle birlikte oyuncuların aklında tek bir soru var: “FC 26, selefi FC 25’ten daha mı iyi?” Serinin önceki oyununda çok değişiklik göremeyen oyun severler bu kez farklılık arıyor. İşte FC 26’yı öne çıkaran başlıca detaylar…

Akıcı oyun, gerçekçi ikili mücadeleler...

Akıcı oyun, gerçekçi ikili mücadeleler...

FC 26, önceki sürüme kıyasla daha akıcı bir oynanış sunuyor. Paslaşma ve güç istatistikleri oyunda çok daha belirleyici hale gelmiş durumda. Viktor Gyokeres gibi güçlü ve hızlı oyuncular ön plana çıkarken, müdahaleler de artık daha gerçekçi sonuç veriyor. Hızlı oyuncular hâlâ avantajını korurken, yeni eklenen özelliklerle her futbolcunun beceri seviyesi, ayak tercihi ve zayıf ayağına dair bilgiler anında görülebiliyor. Bu yenilikler, özellikle Kariyer Modu’nda oyunculara sahada daha bilinçli kararlar alma imkânı tanıyor.

Yeni oyunda absürtlüğe ve saçma hareketlere yer yok.

Yeni oyunda absürtlüğe ve saçma hareketlere yer yok.

FC 25’te oyuncuların en çok şikâyet ettiği üç nokta; köşe ataklarından yenen kolay goller, fazla isabetli uzaktan şutlar ve savunması zor serbest vuruşlardı. FC 26 ile birlikte bu sorunların büyük ölçüde giderildiği görülüyor. Köşe pozisyonlarında oyuncular daha iyi yerleşiyor, pas odaklı yapı sayesinde hızlı kontrataklarla kaleye gitmek eskisi kadar kolay olmuyor. Uzaktan şutlar hâlâ mümkün, ancak artık daha fazla hassasiyet ve doğru oyun tarzı gerektiriyor. Serbest vuruşlarda ise kalecinin pozisyonunu ayarlamak ve barajdan oyuncu çıkarmak gibi yeni savunma seçenekleri oyuna eklenmiş durumda.

Pozisyon esnekliği yerine tek bir pozisyonda ustalaşma dönemi...

Pozisyon esnekliği yerine tek bir pozisyonda ustalaşma dönemi...

FC 25’te Kulüpler modunun en sevilen yönlerinden biri, tek bir yetenek puanı havuzu sayesinde oyuncuların pozisyonlarını esnek şekilde değiştirebilmesiydi. Ancak FC 26’da bu sistem kaldırıldı. Artık beceri puanları yerine “arketip puanları” var ve oyuncular bir arketip seçerek kariyerlerini o yönde şekillendirmek zorunda. Örneğin, İbrahimoviç tarzı bir “hedef adam” ya da Ronaldinho benzeri bir “sihirbaz” olabiliyorsunuz. Fakat topladığınız puanlar yalnızca seçtiğiniz arketipe bağlı; pozisyon değiştirmek istediğinizde, yeni arketip için puanları sıfırdan toplamanız gerekiyor. Bu da oyuna daha fazla uzmanlaşma getirirken, esnekliği azaltıyor.

Yeni modlarla yeni başarılar kazanılabilecek.

Yeni modlarla yeni başarılar kazanılabilecek.

FC 26’nın en dikkat çeken yeniliği, “Özgün” oynanış modu oldu. Menajer ve Oyuncu Kariyeri’nde varsayılan, Başlama Vuruşu’nda ise isteğe bağlı olan bu özellik çevrimiçi modlarda yer almıyor. Amaç, daha gerçekçi maç deneyimi sunmak; hızın etkisi azalırken savunmaları aşmak zorlaşıyor. Bu mod, “Efsanevi” seviyeden bile daha zorlu bir beceri seti gerektiriyor.

Menajer Kariyer Modu da köklü değişikliklerle geldi. Yeni “Canlı Kariyer” bölümü, puan silme veya zafere ulaşma gibi farklı senaryolarla oyuna çeşitlilik katıyor. Yapay zekâ transfer mantığı daha gerçekçi, sözleşme görüşmeleri ise daha çetin.

Ultimate Team tarafında ise turnuva sayısı artırıldı ve maçlardan önce rastgele belirlenen hedeflere ulaşan oyuncular ekstra ödüller kazanabiliyor. Bu yenilikler FC 26’yı, hem daha gerçekçi hem de daha rekabetçi kılan unsurlar olarak öne çıkarıyor.

Sakın sinirlenip maçı yarıda bırakmayın!

Sakın sinirlenip maçı yarıda bırakmayın!

FC 26’da oyuncuların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan “öfkeyle oyundan çıkma” davranışına artık ceza geliyor. Ultimate Team’de maç berabereyken rakibiniz oyunu terk ederse, size galibiyet ödülü yazılıyor. Ancak siz erken çıkarsanız, sonraki maçta daha az ödül kazanıyorsunuz.

Aynı sistem, beşe beş oynanan Rush modu için de geçerli. Sürekli maç yarıda bırakılırsa, oyuncular eşleştirmede gecikmeyle karşılaşıyor. Bu yenilik, herkesin mücadeleyi sonuna kadar oynamasını teşvik ediyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
