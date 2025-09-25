onedio
Pendikspor-Sakaryaspor Maçında Caner Erkin Takım Arkadaşı Burak Altıparmak'a Tokat Attı

Hakan Karakoca
25.09.2025 - 22:16

Caner Erkin, yıllardır Süper Lig'e damga vurmuş oyuncuların başında geliyor. Milli takımda da uzun yıllar görev yapan Caner Erkin sürpriz bir kararla bu sezon 1.Lig takımlarından Sakaryaspor ile anlaştı. 

Sakaryaspor ise ligde zor dönemler geçiriyor. Bu sezon çıktığı 7 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan yeşil siyahlılarda hem ekonomik şartlar hem saha sonuçları istendiği gibi değil. Takımdaki gerginlik ise maç anında büyük bir skandala yol açtı. 

Pendikspor karşısında 3-1 geride oldukları maçta Caner Erkin takım arkadaşı Burak Altıparmak'la tartıştı ve Burak Altıparmak'a sahada tokat attı. Bu tokat sebebiyle Caner Erkin'e kırmızı kart olarak dönerken, daha önce birçok kez kırmızı kart gören oyuncu koleksiyonuna yeni bir vaka daha eklemiş oldu. 

Kaynak

Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü anlar...

Caner Erkin takım kaptanı olarak Sakaryaspor forması giyiyor.

Bu sezon Sakaryaspor'la beş maça çıkan Caner Erkin bir asist yaptı iki kez kırmızı kart gördü.

Bu gördüğü kart ise kolay kolay unutulmayacak cinsten.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Emre Keskin

adam değil. adamliktan bı haber. ama öğretilir

Ramazan yigit

Hav hav la bu ülkede hit olanlar var. Yıllardır emekçi birinin birşeyler yapması normal bence.