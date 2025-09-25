Pendikspor-Sakaryaspor Maçında Caner Erkin Takım Arkadaşı Burak Altıparmak'a Tokat Attı

Caner Erkin, yıllardır Süper Lig'e damga vurmuş oyuncuların başında geliyor. Milli takımda da uzun yıllar görev yapan Caner Erkin sürpriz bir kararla bu sezon 1.Lig takımlarından Sakaryaspor ile anlaştı.

Sakaryaspor ise ligde zor dönemler geçiriyor. Bu sezon çıktığı 7 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan yeşil siyahlılarda hem ekonomik şartlar hem saha sonuçları istendiği gibi değil. Takımdaki gerginlik ise maç anında büyük bir skandala yol açtı.

Pendikspor karşısında 3-1 geride oldukları maçta Caner Erkin takım arkadaşı Burak Altıparmak'la tartıştı ve Burak Altıparmak'a sahada tokat attı. Bu tokat sebebiyle Caner Erkin'e kırmızı kart olarak dönerken, daha önce birçok kez kırmızı kart gören oyuncu koleksiyonuna yeni bir vaka daha eklemiş oldu.

Kaynak