Fenerbahçe'deki Mazbata Törenine Ali Koç'un "Müsaadenizle Biz Kaçıyoruz" Sözü Damga Vurdu

Fenerbahçe'deki Mazbata Törenine Ali Koç'un "Müsaadenizle Biz Kaçıyoruz" Sözü Damga Vurdu

25.09.2025 - 21:11

Fenerbahçe Kulübü’nde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Sadettin Saran, başkanlık görevine resmen başladı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatalarını aldı.

Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında düzenlenen törene, eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katılım gösterdi.

Mazbata ve devir teslim töreninde konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç ve ekibine teşekkürlerini ileterek, “Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna Fenerbahçe’ye kazandırdıkları her şey için minnettarız. Yeni görev alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Allah utandırmasın.” ifadelerini kullandı.

Tören sonunda Ali Koç'un 'Müsaadenizle biz kaçıyoruz' sözü ise toplantıda ilginç anlar yaşattı. 

Kaynak - HT Spor

Ali Koç'un toplantıda sıcak anlara sebep olan sözlerini buradan izleyebilirsiniz:

Mazbata töreninde karşılıklı centilmence açıklamalar vardı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevin zorluğuna değinerek, destek verenlere teşekkür etti ve “Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. Amatör şubeleri de yakın zamanda sizinle gezmek istiyorum. Tecrübelerinizden yararlanmak bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Eski başkan Ali Koç ise devir teslim töreninde Saran’a başarılar dileyerek, “Türkiye için örnek bir seçim geride kaldı. Mazbata sürecinde her zaman paslaştık ve bilgi paylaşımında bulunduk. Başkana bol şans diliyorum, sağlıklı ve güçlü bir dönem geçirsin. Biz de yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman hazırız, maçlarda görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

