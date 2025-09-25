Fenerbahçe'deki Mazbata Törenine Ali Koç'un "Müsaadenizle Biz Kaçıyoruz" Sözü Damga Vurdu
Fenerbahçe Kulübü’nde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Sadettin Saran, başkanlık görevine resmen başladı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatalarını aldı.
Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında düzenlenen törene, eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katılım gösterdi.
Mazbata ve devir teslim töreninde konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç ve ekibine teşekkürlerini ileterek, “Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna Fenerbahçe’ye kazandırdıkları her şey için minnettarız. Yeni görev alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Allah utandırmasın.” ifadelerini kullandı.
Tören sonunda Ali Koç'un 'Müsaadenizle biz kaçıyoruz' sözü ise toplantıda ilginç anlar yaşattı.
Ali Koç'un toplantıda sıcak anlara sebep olan sözlerini buradan izleyebilirsiniz:
Mazbata töreninde karşılıklı centilmence açıklamalar vardı.
