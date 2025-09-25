Fenerbahçe'deki Mazbata Törenine Ali Koç'un "Müsaadenizle Biz Kaçıyoruz" Sözü Damga Vurdu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevin zorluğuna değinerek, destek verenlere teşekkür etti ve “Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. Amatör şubeleri de yakın zamanda sizinle gezmek istiyorum. Tecrübelerinizden yararlanmak bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Eski başkan Ali Koç ise devir teslim töreninde Saran’a başarılar dileyerek, “Türkiye için örnek bir seçim geride kaldı. Mazbata sürecinde her zaman paslaştık ve bilgi paylaşımında bulunduk. Başkana bol şans diliyorum, sağlıklı ve güçlü bir dönem geçirsin. Biz de yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman hazırız, maçlarda görüşmeye devam edeceğiz” dedi.