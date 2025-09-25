Liverpool Gereksiz Yere Kırmızı Kart Gören Ekitike'nin Maaşını Kesti
Liverpool, Carabao Cup üçüncü turunda Southampton'ı 2-1 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi. Maçın galibiyet golünü 85. dakikada Hugo Ekitike kaydetti, ancak sevinci kısa sürdü. Gol sonrası formasını çıkararak kutlama yapan Ekitike, hakemin ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartla oyun dışı kalmasına neden oldu.
Chiesa'nın boş kaleye gol atması için topu bıraktığı Ekitike'nin abartılı sevinci Liverpool cephesinde de tepki çekti.
Galibiyeti getirdi, oyundan atıldı.
Arne Slot'un gereksiz dediği harekete tepkisi sert oldu.
Liverpool, Ekitike'ye maaş cezası verdi.
Yorum Yazın