Liverpool Gereksiz Yere Kırmızı Kart Gören Ekitike'nin Maaşını Kesti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
25.09.2025 - 20:40

Liverpool, Carabao Cup üçüncü turunda Southampton'ı 2-1 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi. Maçın galibiyet golünü 85. dakikada Hugo Ekitike kaydetti, ancak sevinci kısa sürdü. Gol sonrası formasını çıkararak kutlama yapan Ekitike, hakemin ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartla oyun dışı kalmasına neden oldu.

Chiesa'nın boş kaleye gol atması için topu bıraktığı Ekitike'nin abartılı sevinci Liverpool cephesinde de tepki çekti.

Galibiyeti getirdi, oyundan atıldı.

Liverpool, Carabao Cup üçüncü turunda Southampton'ı 2-1 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi. Maçın galibiyet golünü 85. dakikada Hugo Ekitike kaydetti, ancak gol sevincinde formasını çıkaran Ekitike, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu olay, takımın 10 kişi kalmasına ve oyun dengesinin bozulmasına yol açtı. Teknik direktör Arne Slot, bu davranışı 'gereksiz' bulurken, Ekitike sosyal medyada özür diledi.

Arne Slot'un gereksiz dediği harekete tepkisi sert oldu.

Liverpool menajeri Arne Slot, Hugo Ekitike’nin gol sevinci sırasında formasını çıkararak kırmızı kart görmesini “gereksiz ve aptalca” olarak nitelendirerek, 'Ona boş kaleye gol attıran Chiesa'ya teşekkür etmesi yeterdi' dedi.  

Takım kaptanı Andrew Robertson da genç oyuncunun davranışını “olgunlaşmamış” olarak değerlendirdi ve bu durumdan ders çıkarmasını umduğunu söyledi. Ekitike ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Duygularım beni ele geçirdi. Tüm taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Liverpool, Ekitike'ye maaş cezası verdi.

Liverpool, Hugo Ekitike’nin, gol sevincinde formasını çıkarıp ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin ardından disiplin cezası uyguladı. Kulüp, genç oyuncunun davranışı nedeniyle Ekitike’nin iki haftalık maaşını kesme kararı aldı.

