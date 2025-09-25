Liverpool Gereksiz Yere Kırmızı Kart Gören Ekitike'nin Maaşını Kesti

Liverpool menajeri Arne Slot, Hugo Ekitike’nin gol sevinci sırasında formasını çıkararak kırmızı kart görmesini “gereksiz ve aptalca” olarak nitelendirerek, 'Ona boş kaleye gol attıran Chiesa'ya teşekkür etmesi yeterdi' dedi.

Takım kaptanı Andrew Robertson da genç oyuncunun davranışını “olgunlaşmamış” olarak değerlendirdi ve bu durumdan ders çıkarmasını umduğunu söyledi. Ekitike ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Duygularım beni ele geçirdi. Tüm taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim” ifadelerini kullandı.