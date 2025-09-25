onedio
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sahibi Olduğu Saran Holding'e Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.09.2025 - 18:47

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, başkan olmadan önce şirketlerinden ayrılacağını açıklamıştı. Saran, kulüp yönetimine tamamen odaklanabilmek için iş dünyasındaki görevlerini bırakmayı planlıyordu. Başkanlık göreviyle birlikte kulübün tüm stratejik kararlarında aktif rol alacak olan Saran, finansal ve idari işlerin yanı sıra sportif planlamaya da doğrudan müdahil olacak. 

Bu konuda ilk ayrılığı Saran bugün duyurdu.

Sadettin Saran'ın başkanlığa gelişi şirketleriyle ilgili tartışma yaratmıştı.

Saran'ın kendine ait bir bahis şirketi olması başkan olması konusunda yasal olarak bir engel oluştururken, bu konuda yaptığı girişimler için gerekli mercilere başvurduğunu açıklamıştı. 

Sadettin Saran hiçbir sorun olmayacak derken kendisine muhalif isimler başkanlık yapamayacağını iddia etmişti ama bugün Sadettin Saran konuya son noktayı koydu.

Sadettin Saran'dan holdingine veda açıklaması geldi.

Sadettin Saran yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“30 yıl önce sıfırdan kurduğum şirketlerimde, ömrümün neredeyse yarısını birlikte geçirdiğim çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım,

Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildim. Bu onurlu görev, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor.

Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra Fenerbahçe’ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum. Bu nedenle, Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran’a devrediyorum.

Bu görev değişikliğiyle birlikte şirketlerimizin Türkiye’de ve uluslararası alanda başarılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum.'

Bahis şirketinin faaliyetlerini durdurdu, personelini mağdur etmemek için çaba gösterecek.

Sadettin Saran bahis şirketiyle ilgili 'Uzun zamandır yaşadığımız üzücü gelişmeleri sizler de yakından takip ettiniz.' dedi. Şirketin faaliyetlerine son verildiğini 'elbette çalışanlarımıza elimizden geldiğince ve mümkün olduğunca holding bünyesinde farklı birimlerde yeni iş imkânları yaratabilmek için yönetici arkadaşlarımız tüm planlamaları yapıyor. Elbette tüm çalışanlarımızın yasal hakları güvencemiz altındadır.' diyerek duyurdu.

"Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı.

Saran'ın sön sözleri şu şekilde oldu: 

'Ben sarı-lacivert efsaneyi şampiyonluğa taşımak için çalışırken, sizlerin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eviniz bildiğiniz Saran Holding’i geleceğe taşıyacağınıza inanıyorum.

Bugün mazbatamı almadan önce sizlerle vedalaşmak, sevgi temelli kurduğumuz iş ilişkimizdeki tüm destekleriniz ve inancınız için teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin.'

Hakan Karakoca
