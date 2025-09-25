Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sahibi Olduğu Saran Holding'e Veda Etti
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, başkan olmadan önce şirketlerinden ayrılacağını açıklamıştı. Saran, kulüp yönetimine tamamen odaklanabilmek için iş dünyasındaki görevlerini bırakmayı planlıyordu. Başkanlık göreviyle birlikte kulübün tüm stratejik kararlarında aktif rol alacak olan Saran, finansal ve idari işlerin yanı sıra sportif planlamaya da doğrudan müdahil olacak.
Bu konuda ilk ayrılığı Saran bugün duyurdu.
Sadettin Saran'ın başkanlığa gelişi şirketleriyle ilgili tartışma yaratmıştı.
Sadettin Saran'dan holdingine veda açıklaması geldi.
Bahis şirketinin faaliyetlerini durdurdu, personelini mağdur etmemek için çaba gösterecek.
"Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı.
