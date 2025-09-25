Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sahibi Olduğu Saran Holding'e Veda Etti

Saran'ın kendine ait bir bahis şirketi olması başkan olması konusunda yasal olarak bir engel oluştururken, bu konuda yaptığı girişimler için gerekli mercilere başvurduğunu açıklamıştı.

Sadettin Saran hiçbir sorun olmayacak derken kendisine muhalif isimler başkanlık yapamayacağını iddia etmişti ama bugün Sadettin Saran konuya son noktayı koydu.