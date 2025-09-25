onedio
article/comments
article/share
Portekiz'de de Türkiye'deki Gibi Açıklamalar Yapmak İsteyen Mourinho Şikayet Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.09.2025 - 17:21

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile yolları ayırır ayırmaz geçtiğimiz hafta Benfica’nın yolunu tuttu. Portekizli teknik adam, ülkesine dönüşünü “kendi seviyeme döndüm' olarak yorumladı. 

Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken açıklamalarına bir süre devam eden Mourinho, Portekiz'de yeni kariyerine galibiyetle başlamıştı. Ancak ikinci maçta yaşanan beraberlik Portekizliyi hayli sinirlendirdi ve sert açıklamalar yaptırdı. 

Ancak bu kez Mourinho'yu da federasyona şikayet ettiler.

Jose Mourinho, Türkiye'ye maç sonu açıklamalarıyla damga vurmuştu.

Maç sonu yaptığı açıklamalarla cezalar da alan Mourinho'nun hedefinde rakipleri, hakemler ve federasyon oluyordu. Yaşanan puan kayıpları sonrası özellikle sert açıklamalarıyla gündem polan Portekizli teknik direktör ülkesinde de 7.gün hakemden şikayetçi oldu.

Hakemler kayıtsız kalmadı, Mourinho'yu disiplin kuruluna şikayet ettiler.

Rio Ave beraberliğinin ardından düzenlenen basın toplantısında öfkesini gizlemeyen Jose Mourinho, özellikle maçın hakemine sert sözler yöneltti. Portekizli teknik adam, VAR uyarısıyla iptal edilen goller için şu ifadeleri kullandı: 

'Bir gol atıyorsun ama bugünün futbolu buysa sırf birinin ayağına basıldığı ya da bir formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, Futbol Şehri'nde oturup hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de kişiliği olmayan ve VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum.'

Mourinho’nun bu açıklamaları ülkedeki hakem camiasında büyük yankı uyandırdı. Portekiz Profesyonel Hakemler Birliği (APAF), tecrübeli teknik adamı Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na (FPF) resmi olarak şikayet etti.

