Portekiz'de de Türkiye'deki Gibi Açıklamalar Yapmak İsteyen Mourinho Şikayet Edildi
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile yolları ayırır ayırmaz geçtiğimiz hafta Benfica’nın yolunu tuttu. Portekizli teknik adam, ülkesine dönüşünü “kendi seviyeme döndüm' olarak yorumladı.
Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken açıklamalarına bir süre devam eden Mourinho, Portekiz'de yeni kariyerine galibiyetle başlamıştı. Ancak ikinci maçta yaşanan beraberlik Portekizliyi hayli sinirlendirdi ve sert açıklamalar yaptırdı.
Ancak bu kez Mourinho'yu da federasyona şikayet ettiler.
Jose Mourinho, Türkiye'ye maç sonu açıklamalarıyla damga vurmuştu.
Hakemler kayıtsız kalmadı, Mourinho'yu disiplin kuruluna şikayet ettiler.
