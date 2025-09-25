Portekiz'de de Türkiye'deki Gibi Açıklamalar Yapmak İsteyen Mourinho Şikayet Edildi

Rio Ave beraberliğinin ardından düzenlenen basın toplantısında öfkesini gizlemeyen Jose Mourinho, özellikle maçın hakemine sert sözler yöneltti. Portekizli teknik adam, VAR uyarısıyla iptal edilen goller için şu ifadeleri kullandı:

'Bir gol atıyorsun ama bugünün futbolu buysa sırf birinin ayağına basıldığı ya da bir formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, Futbol Şehri'nde oturup hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de kişiliği olmayan ve VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum.'

Mourinho’nun bu açıklamaları ülkedeki hakem camiasında büyük yankı uyandırdı. Portekiz Profesyonel Hakemler Birliği (APAF), tecrübeli teknik adamı Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na (FPF) resmi olarak şikayet etti.