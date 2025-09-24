Fenerbahçe'de Seçimi Kazanamayan Ekipteki Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun Maaşını Ödeyecek mi?
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon en çok konuşulan transferlerden biri oldu. Geliş sürecinde yaşananlar ve imza anına kadar birçok gelişme yaşandı. Sonunda da imzalar atıldı ve iki taraf da mutlu sona ulaştı.
Ali Koç başkanlığındaki yöneticilerden Hakan Safi ise bu süreçte Kerem'in maliyetini karşılama sözü vererek ön plana çıktı. Safi, Kerem'in kontrat bitimine kadar maaşını ödeyeceğini açıklamıştı.
Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin ardından gözler Hakan Safi'ye çevrildi.
Kerem Aktürkoğlu transferinde ön plana çıkan isimlerden biri de Hakan Safi'ydi.
"Benim için söz para puldan daha değerlidir"
