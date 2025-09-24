onedio
Fenerbahçe'de Seçimi Kazanamayan Ekipteki Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun Maaşını Ödeyecek mi?

24.09.2025 - 20:49

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon en çok konuşulan transferlerden biri oldu. Geliş sürecinde yaşananlar ve imza anına kadar birçok gelişme yaşandı. Sonunda da imzalar atıldı ve iki taraf da mutlu sona ulaştı. 

Ali Koç başkanlığındaki yöneticilerden Hakan Safi ise bu süreçte Kerem'in maliyetini karşılama sözü vererek ön plana çıktı. Safi, Kerem'in kontrat bitimine kadar maaşını ödeyeceğini açıklamıştı. 

Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin ardından gözler Hakan Safi'ye çevrildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde ön plana çıkan isimlerden biri de Hakan Safi'ydi.

Safi, Kerem'in kontrat bitimine kadar maaşını karşılamayı taahhüt ederek Ali Koç yönetimine önemli bir kolaylık sağlamıştı. Ali Koç da 'Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık büyük bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun' demişti. 

Ali Koç'un Sadettin Saran'a kaybettiği seçimin ardından Safi'nin bu sözünü tutup tutmayacağı merak konusu olmuştu.

"Benim için söz para puldan daha değerlidir"

Sercan Hamzaoğlu, Hakan Safi'yi arayarak konuya açıklık getirdi. Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Hakan Safi şu ifadeleri kullandı: 

“Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun 35 milyon Euro’yu bulan maddi yükümlülüğünü karşılayacağım.. Benim için söz paradan puldan daha önemlidir. Fenerbahçe’me verdiğim sözü tutacağım. Karşı taraftan tek beklentim bize karşı saygı ve nezaket”

