Penaltı Atışlarında Devrim Gibi Karar Değişikliğine Çok Az Kaldı

Penaltılar hem verilişi itibariyle hem de kurtarıldıktan sonra büyük tartışmaların sebebi oluyor. Kuraldaki ince detaylar kavganın ana nedeni...

Penaltı atışında top direkten döndüğünde, top oyunda kalmaya devam eder ve penaltıyı kullanan oyuncu dışında herkes müdahale edebilir. Penaltıyı kaleci kurtarırsa dönen topa penaltıyı atan dahil herkes dokunabilir, gol yapmaya çalışabilir.

Ceza sahası çizgi ihlallerinde ise, hücum oyuncusu erken girerse ve dönen topu tamamlayarak ya da avantaj başka birine avantaj sağlayarak gol olursa penaltı tekrarlanır, gol olmazsa oyun devam eder. Savunma oyuncusu erken girerse ve gol olursa gol geçerli sayılır, gol olmazsa penaltı tekrarlanır; her iki takım oyuncusu aynı anda ihlal yaparsa ise atış yeniden kullandırılır.

Bu kurallar bütünü için FIFA tek bir kural getirerek işin içinden çıkmaya hazırlanıyor.