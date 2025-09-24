onedio
Penaltı Atışlarında Devrim Gibi Karar Değişikliğine Çok Az Kaldı

Hakan Karakoca
24.09.2025 - 18:54

Penaltılar hem verilişi itibariyle hem de kurtarıldıktan sonra büyük tartışmaların sebebi oluyor. Kuraldaki ince detaylar kavganın ana nedeni...

Penaltı atışında top direkten döndüğünde, top oyunda kalmaya devam eder ve penaltıyı kullanan oyuncu dışında herkes müdahale edebilir. Penaltıyı kaleci kurtarırsa dönen topa penaltıyı atan dahil herkes dokunabilir, gol yapmaya çalışabilir. 

Ceza sahası çizgi ihlallerinde ise, hücum oyuncusu erken girerse ve dönen topu tamamlayarak ya da avantaj başka birine avantaj sağlayarak gol olursa penaltı tekrarlanır, gol olmazsa oyun devam eder. Savunma oyuncusu erken girerse ve gol olursa gol geçerli sayılır, gol olmazsa penaltı tekrarlanır; her iki takım oyuncusu aynı anda ihlal yaparsa ise atış yeniden kullandırılır.

Bu kurallar bütünü için FIFA tek bir kural getirerek işin içinden çıkmaya hazırlanıyor.

Penaltı maçların en gergin ve gole en yakın anlarıdır. Penaltı düdüğü sonrası dönen tartışmaları hepimiz biliriz.

Ancak bir de kaçan penaltı sonrası ceza sahasındaki karambol vardır ki topa kim dokundu, çizgi ihlali var mı, biri erken bir avantaj sağladı mı diye incelemelere konu olur. 

FIFA bu kuralı değiştirerek bu karambolün ve bilinmezliğin önüne geçiyor.

Collina ve Infantino anlaştı, kural için sayılı zaman kaldı...

FIFA, penaltı atışlarında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Artık oyuncuların ceza sahası çevresine dizilmesi ya da çizgi ihlali yapanların sarı kartla cezalandırılması söz konusu olmayacak. Yeni düzenlemeye göre, kalecinin penaltıyı kurtarması halinde topun oyun yönü ne olursa olsun karar kale vuruşu olacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile yaptığı görüşmede bu değişiklik için anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Çift temasta da kritik bir kural değişikliğine gidiliyor.

Kural değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için 2026-2027 sezonundan itibaren IFAB’ın onayı gerekiyor. Çünkü futbol oyun kurallarını belirleme, değiştirme ya da kaldırma yetkisi yalnızca bu kurulda bulunuyor. Yeni düzenlemelerden biri de çift temasla ilgili olacak. Buna göre, penaltı atışında oyuncunun topa istem dışı ikinci kez temas etmesi durumunda, daha önce iptal edilen goller artık geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez’in benzer bir pozisyonda golü geçersiz sayılmış ve bu karar büyük tartışma yaratmıştı.

