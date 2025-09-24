EuroBasket'te Porzingis'in Üstünden Smaç Vuran Şehmus Hazer O Anları Anlattı

EuroBasket 2025’te Türkiye formasıyla sahne alan Şehmus Hazer, Letonya karşısında Kristaps Porzingis’in üzerinden smaç vurmuştu. Bu muhteşem smaç, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Basketbol otoriteleri tarafından turnuvanın en çarpıcı anlarından biri olarak değerlendirilen hareket EuroBasket 2025 hesabında da 'En İyi 10 Hareket' içinde 1 numarayı aldı. Turnuvadan günler sonra Şehmus da Eurohoops'a o anları anlattı.

Şehmus, bu poster hareketi için 'akıl mantık işi değil' diyerek samimi bir itirafta bulunurken 'Normalde 2.20'lik adamı gördüğün zaman o hareketi yapmazsın. Ben o arada onu görmedim, sıçradıktan sonra gördüm. O andan sonra da bir geri dönüşü yoktu. Dedim yapacak bir şey yok olan olacak ve benim tarafımdan da çok güzel bir hareket oldu.' dedi.

Şehmus Hazer performansıyla 12 Dev Adam'da ekstra işler yaparak önemli bir katkı verdi.

Kaynak - Eurohoops