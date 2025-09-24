onedio
article/comments
article/share
EuroBasket'te Porzingis'in Üstünden Smaç Vuran Şehmus Hazer O Anları Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.09.2025 - 18:21

EuroBasket 2025’te Türkiye formasıyla sahne alan Şehmus Hazer, Letonya karşısında Kristaps Porzingis’in üzerinden smaç vurmuştu. Bu muhteşem smaç, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Basketbol otoriteleri tarafından turnuvanın en çarpıcı anlarından biri olarak değerlendirilen hareket EuroBasket 2025 hesabında da 'En İyi 10 Hareket' içinde 1 numarayı aldı. Turnuvadan günler sonra Şehmus da  Eurohoops'a o anları anlattı. 

Şehmus, bu poster hareketi için 'akıl mantık işi değil' diyerek samimi bir itirafta bulunurken 'Normalde 2.20'lik adamı gördüğün zaman o hareketi yapmazsın. Ben o arada onu görmedim, sıçradıktan sonra gördüm. O andan sonra da bir geri dönüşü yoktu. Dedim yapacak bir şey yok olan olacak ve benim tarafımdan da çok güzel bir hareket oldu.' dedi. 

Şehmus Hazer performansıyla 12 Dev Adam'da ekstra işler yaparak önemli bir katkı verdi. 

Kaynak - Eurohoops

Şehmus Hazer'in poster anındaki duygularını buradan izleyebilirsiniz:

Bu hareket turnuvanın da en iyisi seçildi.

EuroBasket'in resmi hesabından yapılan paylaşımda 'En İyi 10 Hareket' arasında Şehmus Hazer'in bu hareketi 1.sırayı aldı. 

Anadolu Efes'in milli yıldızı açıklamalarıyla tekrar hepimizi, tüylerimizi diken diken yapan o ana götürdü.

