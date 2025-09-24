Milli Takımdan Sakat Olarak Dönen Osimhen ile İlgili Son Gelişmeler Neler?
Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak maça devam edemeyen Osimhen, Galatasaray'a döndü ancak sahalara henüz dönebilmiş değil.
Sakatlığı hakkında farklı iddialar olan Osimhen'in Liverpool maçında oynayıp oynamayacağı da halen netleşmedi.
Kamuoyunda yer alan iddialar ve Osimhen'in forma şansını derledik.
Victor Osimhen, Galatasaray'ın Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Liverpool maçında şansı %50...
Konu maddiyat mı?
Çelikler, "konu maddiyat değil" dedi.
