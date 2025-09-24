onedio
Milli Takımdan Sakat Olarak Dönen Osimhen ile İlgili Son Gelişmeler Neler?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.09.2025 - 20:10

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak maça devam edemeyen Osimhen, Galatasaray'a döndü ancak sahalara henüz dönebilmiş değil. 

Sakatlığı hakkında farklı iddialar olan Osimhen'in Liverpool maçında oynayıp oynamayacağı da halen netleşmedi. 

Kamuoyunda yer alan iddialar ve Osimhen'in forma şansını derledik.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor’a konuk olacak Galatasaray’da Victor Osimhen’in durumu netleşti. Üç maçtır sahalardan uzak kalan Nijeryalı yıldızın, Alanyaspor karşısında da takımında yer alamayacağı bildirildi.

Gözler Liverpool maçına çevrildi. Peki Osimhen, Liverpool maçında formasına kavuşabilecek mi?

Liverpool maçında şansı %50...

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Victor Osimhen’in hedefi, Liverpool karşılaşmasında sahada olmak. Galatasaray sağlık ekibinin yoğun çabalarıyla, Nijeryalı yıldızın Liverpool maçında forma giymesi için %50 ihtimal bulunduğu belirtildi.

Konu maddiyat mı?

Ahmet Ercanlar, X'te yaptığı paylaşımda 'Bu haberi Galatasaray medyasından duyamazsınız. İddialara göre Osimhen sakat değil ve arkada başka bir kriz var. Para mı, ödeme mi, yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Ama kesin olarak bir kriz var.' demişti. Galatasaray taraftarının tepkisiyle karşılaşan bu tweetin ardından bir açıklama da Serdar Ali Çelikler'den geldi.

Çelikler, "konu maddiyat değil" dedi.

Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada 'Osimhen'in sakat olmadığı ve oynamadığı konuşuluyordu. Osimhen Nijerya'dan dönmek istememiş, 'Zaten oynayamayacağım, ülkemde bu şekilde bir dedikodu çıkmasını istemiyorum.' demiş. Yani parayla ilgili bir durum yok.' dedi.

