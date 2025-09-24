Milli Takımdan Sakat Olarak Dönen Osimhen ile İlgili Son Gelişmeler Neler?

Ahmet Ercanlar, X'te yaptığı paylaşımda 'Bu haberi Galatasaray medyasından duyamazsınız. İddialara göre Osimhen sakat değil ve arkada başka bir kriz var. Para mı, ödeme mi, yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Ama kesin olarak bir kriz var.' demişti. Galatasaray taraftarının tepkisiyle karşılaşan bu tweetin ardından bir açıklama da Serdar Ali Çelikler'den geldi.