onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Torreira'yla İlişkisi Arapsaçına Dönen Devrim Özkan, Hande Baladın'ın Eski Sevgilisiyle Görüntülendi!

Torreira'yla İlişkisi Arapsaçına Dönen Devrim Özkan, Hande Baladın'ın Eski Sevgilisiyle Görüntülendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2025 - 12:16

Güzelliği dillere destan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisi arapsaçına dönmüştü. Son olarak ayrıldıkları bilinen ikiliden Devrim Özkan hızlı çıktı. Milli voleybolcumuz Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trévor Clévenot ile görüntülenen Özkan, 'Sadece arkadaşız' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayrılsalar da bir süre sonra yeniden birlikte oldukları ortaya çıkan Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti, son olarak yine ayrılmışlardı.

Ayrılsalar da bir süre sonra yeniden birlikte oldukları ortaya çıkan Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti, son olarak yine ayrılmışlardı.

Her ne kadar bir önceki ayrılıklarında birbirlerine dair her şeyi silseler de daha sonra yine ikiliyi birlikte görmüştük. Ancak bir süredir yine ayrıldıklarına dair dedikodular ortalıkta dolaşıyordu. Devrim Özkan da bu ayrılığı doğruladı.

Nur Magazins adlı magazin hesabına gelen bir mesaj, Devrim Özkan'ın yeni bir aşka yelken açtığına dair kafaları karıştırdı.

Nur Magazins adlı magazin hesabına gelen bir mesaj, Devrim Özkan'ın yeni bir aşka yelken açtığına dair kafaları karıştırdı.

İddialara göre Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trévor Clévenot ile birlikte görüntülenmişti. Biliyorsunuz Clévenot,  Fransa milli takımında ve Ziraat Bankası Ankara'da forma giyen başarılı bir voleybolcu. Ancak onun Devrim Özkan'la görüldüğünü duyunca biz de bir şaşırmadık değil.

Derken, Gazete Magazin ekibi ikiliyi görüntüledi! Ancak Devrim Özkan, sadece arkadaş olduklarını anında dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın