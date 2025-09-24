Torreira'yla İlişkisi Arapsaçına Dönen Devrim Özkan, Hande Baladın'ın Eski Sevgilisiyle Görüntülendi!
Güzelliği dillere destan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisi arapsaçına dönmüştü. Son olarak ayrıldıkları bilinen ikiliden Devrim Özkan hızlı çıktı. Milli voleybolcumuz Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trévor Clévenot ile görüntülenen Özkan, 'Sadece arkadaşız' dedi.
Ayrılsalar da bir süre sonra yeniden birlikte oldukları ortaya çıkan Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti, son olarak yine ayrılmışlardı.
Nur Magazins adlı magazin hesabına gelen bir mesaj, Devrim Özkan'ın yeni bir aşka yelken açtığına dair kafaları karıştırdı.
Derken, Gazete Magazin ekibi ikiliyi görüntüledi! Ancak Devrim Özkan, sadece arkadaş olduklarını anında dile getirdi.
