Şerbo'nun Nilay'ı Feyza Civelek'in Bir Mağazada Gazetecilere 'Yakalandığı An'ki Rollenişi Göze Battı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2025 - 08:45

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, son günlerde sette bir koltuğa işediği ve Sibel Taşçıoğlu tarafından görüldüğü, aralarında çıkan tartışma sonucu da Sibel Taşçıoğlu'nun dizi kadrosundan çıkarıldığı ve Mega Mag'ın ortaya attığı iddialarla gündemde. Ancak Feyza Civelek, yapımın iddiaları yalanlamasının ardından geçtiğimiz gün gazetecilere yakalanarak röportaj vermiş ve bir kez daha kendi ağzıyla iddiaları yalanlamıştı.

Mağazanın içindeyken kameralara ilk kez yakalandığı anın da yayınlanmasıyla birlikte, Feyza Civelek'in verdiği ilk tepki sosyal medyada gündem oldu.

Son günlerde gündemden düşmeyen Feyza Civelek, geçtiğimiz gün gazetecilerin kameralarına yakalanıp hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Mega Mag'ın ortaya attığı iddialara göre, Feyza Civelek sette koltuğa işerken dizinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'na yakalanmış ve Taşçıoğlu'yla tartışmaya girmişti. Bu tartışma sonunda da yine iddialara göre, senarist olan annesi Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkarılmasına karar vermişti. Ancak hem Gold Film hem de Feyza Civelek bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Detaylar:

İddiaların ardından bu kez de Feyza Civelek'in kameralara yakalandığı an verdiği tepki gündem oldu.

O tepkisi sosyal medyada tiye alındı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
