Şerbo'nun Nilay'ı Feyza Civelek'in Bir Mağazada Gazetecilere 'Yakalandığı An'ki Rollenişi Göze Battı!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, son günlerde sette bir koltuğa işediği ve Sibel Taşçıoğlu tarafından görüldüğü, aralarında çıkan tartışma sonucu da Sibel Taşçıoğlu'nun dizi kadrosundan çıkarıldığı ve Mega Mag'ın ortaya attığı iddialarla gündemde. Ancak Feyza Civelek, yapımın iddiaları yalanlamasının ardından geçtiğimiz gün gazetecilere yakalanarak röportaj vermiş ve bir kez daha kendi ağzıyla iddiaları yalanlamıştı.
Mağazanın içindeyken kameralara ilk kez yakalandığı anın da yayınlanmasıyla birlikte, Feyza Civelek'in verdiği ilk tepki sosyal medyada gündem oldu.
Son günlerde gündemden düşmeyen Feyza Civelek, geçtiğimiz gün gazetecilerin kameralarına yakalanıp hakkındaki iddiaları reddetmişti.
İddiaların ardından bu kez de Feyza Civelek'in kameralara yakalandığı an verdiği tepki gündem oldu.
O tepkisi sosyal medyada tiye alındı.
