"Söylenen Her Şey İftira!" Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, 'Tuvalet' İddialarına Sert Çıktı!

22.09.2025 - 19:07

Gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, bu kez de ayrılığının üstünden 5 ay geçmesine rağmen Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeniyle ilgili konuşulmaya başladı. Daha önce de Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı söylenen Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedenine ilişkin bu kez de 'Feyza Civelek'i koltuğa işerken gördü, sorun çıkardı' iddiaları konuşuldu. Bu iddialar sosyal medyada gündem olurken, Feyza Civelek konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasına ilişkin iddialar gündemi salladı.

Daha önce de Feyza Civelek'le sorun yaşadığı için senarist annesi Melis Civelek'in diziden çıkardığı iddiaları konuşulmuştu. Ancak bu kez, Feyza Civelek'in koltuğa işerken Sibel Taşçıoğlu'na yakalandığı ve bu sebeple yaşadıkları tartışma sonucu Melis Civelek'in Pembe karakterinin ölmesine karar verdiği yeni iddialar arasında yer aldı.

Bunun üzerine Magazin Burada ekibi, Feyza Civelek'e iddiaları sordu.

Öz güvenli bir açıklama yapan Feyza Civelek, "Söylenen her şey iftira" diyerek tüm iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

