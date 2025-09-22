"Söylenen Her Şey İftira!" Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, 'Tuvalet' İddialarına Sert Çıktı!
Gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, bu kez de ayrılığının üstünden 5 ay geçmesine rağmen Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeniyle ilgili konuşulmaya başladı. Daha önce de Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı söylenen Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedenine ilişkin bu kez de 'Feyza Civelek'i koltuğa işerken gördü, sorun çıkardı' iddiaları konuşuldu. Bu iddialar sosyal medyada gündem olurken, Feyza Civelek konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasına ilişkin iddialar gündemi salladı.
Öz güvenli bir açıklama yapan Feyza Civelek, "Söylenen her şey iftira" diyerek tüm iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
