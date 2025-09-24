onedio
Türkmenistan Diktatörü Kurbankulu Berdimuhammedov'un Takımı Arkadag Kurulduğu Günden Beri Yenilmiyor

Türkmenistan Diktatörü Kurbankulu Berdimuhammedov'un Takımı Arkadag Kurulduğu Günden Beri Yenilmiyor

Hakan Karakoca
24.09.2025 - 21:45

Futbolda kırılması zor rekorlar her zaman için değerlidir. Eğer ki bu rekor namağlup gibi pozitif bir sıfat barındırıyorsa değeri çok daha başkadır. 

Bu konuda bugünlerde gözlerden ırak bir ülkeden ilginç bir seri bilgisi sosyal medyada dolaşıyor. Yenilmeme konusunda biraz abartan Türkmen takımı Arkadag, 88 maçın sonunda galibiyet serisi bozuldu. İlk kez kazanamadılar ve bu 'ilk' belli bir dönemi değil kurulduğu günden bugünü kapsıyor. Kazanamama serisi bozulan Arkadag, yine yenilmeyerek 1-1 beraberlik sonunda namağlup unvanını koruyor. 

Peki. bu Arkadag nasıl bir takım?

89 maçlık bir mazisi var Arkadag'ın...

Türkmenistan'ın diktatörü Kurbankulu Berdimuhammedov'un çılgın projelerinden biri teknoloji ile örülmüş bir şehir kurmaktı. Kahraman Koruyucu anlamına gelen Arkadag ismini verdiği bu şehirin nüfusu 70 bindi ve bu şehre bir de eğlenebilmesi için futbol takımı lazımdı. 

2023 yılında bu sebeple Arkadag kuruldu.

Transfer yapabilmeleri için transfer sezonu uzatıldı.

Kuruluşunu tamamlayan takım istediği transferleri yapabilsin diye transfer dönemi keyfi olarak uzatıldı. Tüm kulüplerdeki en iyi oyuncular hiçbir güçlükle karşılaşmadan Arkadag'a transfer oldular.

Bol gollü ve galibiyetli sezonda +66 averaj elde ettiler ve berabere bile kalmadan şampiyon oldular.

88 maç 88 galibiyet...

Kurulduğu günden bugüne 88 maçın 88'ini de kazanan Arkadag, 89.maçta takıldı ve üçüncü sıradaki Ahal ile 1-1 berabere kaldı.

Ancak bu sonuç onlara hiç de bir kayıp gibi yansımadı. Ligde 21 maçta 61 puanı olan Arkadag, en yakın takipçisine 27 puan fark attı. Sadece 13 gol yiyen diktatörün takımı bu süreçte 85 gole imza attı. 

Tartışmalı hakem kararları, sınırsız transfer bütçesi ile ligin tozunu attıran Arkadag, ne olursa olsun sahibini mutlu etmeyi sürdürüyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
