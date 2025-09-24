Türkmenistan Diktatörü Kurbankulu Berdimuhammedov'un Takımı Arkadag Kurulduğu Günden Beri Yenilmiyor
Futbolda kırılması zor rekorlar her zaman için değerlidir. Eğer ki bu rekor namağlup gibi pozitif bir sıfat barındırıyorsa değeri çok daha başkadır.
Bu konuda bugünlerde gözlerden ırak bir ülkeden ilginç bir seri bilgisi sosyal medyada dolaşıyor. Yenilmeme konusunda biraz abartan Türkmen takımı Arkadag, 88 maçın sonunda galibiyet serisi bozuldu. İlk kez kazanamadılar ve bu 'ilk' belli bir dönemi değil kurulduğu günden bugünü kapsıyor. Kazanamama serisi bozulan Arkadag, yine yenilmeyerek 1-1 beraberlik sonunda namağlup unvanını koruyor.
Peki. bu Arkadag nasıl bir takım?
89 maçlık bir mazisi var Arkadag'ın...
Transfer yapabilmeleri için transfer sezonu uzatıldı.
88 maç 88 galibiyet...
