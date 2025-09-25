Arsenal Transfer Listesindeki Arda Güler ve Kenan Yıldız İçin Girişimde Bulundu
A Milli Takım’da geleceğin yıldızları olarak gösterilen Kenan Yıldız ve Arda Güler, performanslarıyla dikkat çekiyor. Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen iki genç futbolcu, sahada sergiledikleri oyunla taraftarlara umut veriyor. Henüz kariyerlerinin başında olmalarına rağmen Milli Takım’ın hücum gücüne önemli katkı sağlayan Kenan ve Arda, Türk futbolunun geleceği için büyük beklentiler oluşturuyor.
İki yıldız Avrupa'da dikkatleri üzerine çekerken transfer piyasasında da isimleri anılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Juventus'un geleceği Kenan Yıldız...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler, Xabi Alonso ile bambaşka bir hale geldi.
Arsenal'de Arteta iki yıldızı gözüne kestirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın