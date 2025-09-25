onedio
Arsenal Transfer Listesindeki Arda Güler ve Kenan Yıldız İçin Girişimde Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.09.2025 - 17:52

A Milli Takım’da geleceğin yıldızları olarak gösterilen Kenan Yıldız ve Arda Güler, performanslarıyla dikkat çekiyor. Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen iki genç futbolcu, sahada sergiledikleri oyunla taraftarlara umut veriyor. Henüz kariyerlerinin başında olmalarına rağmen Milli Takım’ın hücum gücüne önemli katkı sağlayan Kenan ve Arda, Türk futbolunun geleceği için büyük beklentiler oluşturuyor.

İki yıldız Avrupa'da dikkatleri üzerine çekerken transfer piyasasında da isimleri anılmaya başladı.

Juventus'un geleceği Kenan Yıldız...

Juventus, Kenan Yıldız’a 10 numaralı formayı verip geçtiğimiz hafta da kaptanlık bandını teslim ederek genç oyuncuya duyduğu güveni ortaya koydu. Bu karar, Kenan’ın yalnızca takımın geleceği değil, aynı zamanda liderlerinden biri olarak görüldüğünü gösteriyor. Henüz çok genç yaşta böylesine sorumluluk üstlenmesi, piyasa değerini ve Juventus’taki konumunu daha da güçlendirdi.

Arda Güler, Xabi Alonso ile bambaşka bir hale geldi.

Xabi Alonso’nun göreve başlamasıyla birlikte Arda Güler’in performansında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Genç yıldız, daha fazla süre almaya ve takım oyununda ön plana çıkmaya başladı. Alonso’nun hücumda özgürlük tanıyan anlayışı, Arda’nın yeteneklerini sergilemesini kolaylaştırdı. Bu durum hem taraftarların hem de teknik ekibin beklentilerini daha da yükseltti.

Arsenal'de Arteta iki yıldızı gözüne kestirdi.

İspanyol basını Fichajes’in aktardığına göre, Arsenal yaz transfer döneminde ilgilendiği Arda Güler için nabız yokladı ancak Real Madrid yönetiminin ayrılığa izin vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Radio Radio’nun haberine göre ise Arda'dan istediğini alamayan İngiliz ekibi, teknik direktör Mikel Arteta’nın çok beğendiği 20 yaşındaki Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

Ayrıca haberlerde, Arsenal’in Kenan Yıldız transferinde de kararlı olduğu, bu doğrultuda Juventus ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İngiliz kulübünün, Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard’ı takasta kullanmayı ve 60 milyon euro nakit teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
