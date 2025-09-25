Arsenal Transfer Listesindeki Arda Güler ve Kenan Yıldız İçin Girişimde Bulundu

İspanyol basını Fichajes’in aktardığına göre, Arsenal yaz transfer döneminde ilgilendiği Arda Güler için nabız yokladı ancak Real Madrid yönetiminin ayrılığa izin vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Radio Radio’nun haberine göre ise Arda'dan istediğini alamayan İngiliz ekibi, teknik direktör Mikel Arteta’nın çok beğendiği 20 yaşındaki Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

Ayrıca haberlerde, Arsenal’in Kenan Yıldız transferinde de kararlı olduğu, bu doğrultuda Juventus ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İngiliz kulübünün, Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard’ı takasta kullanmayı ve 60 milyon euro nakit teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.