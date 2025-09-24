Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb Deplasmanında Aldığı 3-1'lik Yenilgi ile Başladı

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb’e konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçına göre 4 değişiklik yaptı. Cezalı Talisca kadroda yer almazken, İsmail Yüksek, Fred ve İrfan Can Kahveci yedek başladı. Yerlerine Archie Brown, Szymanski, Nene ve En-Nesyri oynadı.

Fred bu sezon ilk kez yedek kaldı, Nene ise 3 maç sonra ilk 11’e döndü. Dinamo Zagreb’de eski Fenerbahçeli Miha Zajc, eski takımına karşı sahaya çıktı. Fenerbahçe’de Talisca dışında sakat Jhon Duran ve Edson Alvarez de kadroda yoktu.