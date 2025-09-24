onedio
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb Deplasmanında Aldığı 3-1'lik Yenilgi ile Başladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb Deplasmanında Aldığı 3-1'lik Yenilgi ile Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.09.2025 - 23:56

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb’e konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçına göre 4 değişiklik yaptı. Cezalı Talisca kadroda yer almazken, İsmail Yüksek, Fred ve İrfan Can Kahveci yedek başladı. Yerlerine Archie Brown, Szymanski, Nene ve En-Nesyri oynadı.

Fred bu sezon ilk kez yedek kaldı, Nene ise 3 maç sonra ilk 11’e döndü. Dinamo Zagreb’de eski Fenerbahçeli Miha Zajc, eski takımına karşı sahaya çıktı. Fenerbahçe’de Talisca dışında sakat Jhon Duran ve Edson Alvarez de kadroda yoktu.

Karambol golüyle geri düştü.

Karambol golüyle geri düştü.

Fenerbahçe, şansın yanında olmadığı dakikalarda Beljo'ya engel olamadı ve golcü oyuncu karambolde önüne kalan topta Ederson'u mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Szymanski'den harika cevep gecikmedi.

Szymanski'den harika cevep gecikmedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun karambolünde top ceza sahası dışına sekti. Szmymanski ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

İkinci devrenin başında ve sonunda rakibe engel olamadık.

İkinci devrenin başında ve sonunda rakibe engel olamadık.

Temsilcimiz 50.dakikada bir kez daha Beljo'nun golüne engel olamadı. 2-1 geride götürdüğü maçta uzun süre eşitlik golü için çabalayan Fenerbahçe başarılı olamadı ve 90+5'te Bakrar'ın golüyle 3-1 geriye düştü. Bu, maçın da skoru oldu.

Fenerbahçe kupaya yaptığı kötü başlangıçla taraftarını da üzdü.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
