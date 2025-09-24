Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb Deplasmanında Aldığı 3-1'lik Yenilgi ile Başladı
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb’e konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçına göre 4 değişiklik yaptı. Cezalı Talisca kadroda yer almazken, İsmail Yüksek, Fred ve İrfan Can Kahveci yedek başladı. Yerlerine Archie Brown, Szymanski, Nene ve En-Nesyri oynadı.
Fred bu sezon ilk kez yedek kaldı, Nene ise 3 maç sonra ilk 11’e döndü. Dinamo Zagreb’de eski Fenerbahçeli Miha Zajc, eski takımına karşı sahaya çıktı. Fenerbahçe’de Talisca dışında sakat Jhon Duran ve Edson Alvarez de kadroda yoktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karambol golüyle geri düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Szymanski'den harika cevep gecikmedi.
İkinci devrenin başında ve sonunda rakibe engel olamadık.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın