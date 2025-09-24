Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 Yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupasını Kazandı

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Üç periyot sonunda Fenerbahçe 17 sayıya kadar farkı çıkarsa da son periyotta Beşiktaş tek hanelere düşürdü.

Son bölümde de sarı lacivertliler oyunun kontrolünü elinde tutmakta zorlandı. Maçın galibi 0.2 saniye kalaya kadar belli olmadı. Ancak maçın sonunda gülen taraf Fenerbahçe Beko oldu.