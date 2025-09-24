onedio
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 Yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupasını Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.09.2025 - 22:53

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Üç periyot sonunda Fenerbahçe 17 sayıya kadar farkı çıkarsa da son periyotta Beşiktaş tek hanelere düşürdü. 

Son bölümde de sarı lacivertliler oyunun kontrolünü elinde tutmakta zorlandı. Maçın galibi 0.2 saniye kalaya kadar belli olmadı. Ancak maçın sonunda gülen taraf Fenerbahçe Beko oldu.

Maça Fenerbahçe çok iyi başladı.

İlk periyotta maça ağırlığını koyan Fenerbahçe, 25-13'lük bir skorla 10 dakikayı tamamladı. 

İkinci periyotu kazanan Beşiktaş olsa da 12 sayılık fark erimedi. 

3. çeyrekte ise Fenerbahçe bir kez daha oyunda kontrolü eline aldı ve 24-16'lık çeyrek oynadı. Bu toplamda da skoru 67-50'ye getirdi.

Son çeyrekte fark azaldı, galibi son saniyelerdeki hamleler belirledi.

17 sayılık farkı eritmek için büyük çaba gösteren Beşiktaş, farkı tek hanelere indirmeyi başardı. 

Uzun süre 9 sayıda kalan fark son 27 saniyeye girildiğinde 3 sayıya kadar da indi. 

Son 8 saniye kaldığında ise Beşiktaş farkı 2 sayıya düşürdü. 

Son 0.2 saniyeye Fenerbahçe 85-83 önde girdi. 

Ancak Fenerbahçe hata yapmayarak maç sonunu dikkatli oynadı ve kazanan taraf oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
