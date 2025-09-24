Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 Yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupasını Kazandı
Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Üç periyot sonunda Fenerbahçe 17 sayıya kadar farkı çıkarsa da son periyotta Beşiktaş tek hanelere düşürdü.
Son bölümde de sarı lacivertliler oyunun kontrolünü elinde tutmakta zorlandı. Maçın galibi 0.2 saniye kalaya kadar belli olmadı. Ancak maçın sonunda gülen taraf Fenerbahçe Beko oldu.
Maça Fenerbahçe çok iyi başladı.
Son çeyrekte fark azaldı, galibi son saniyelerdeki hamleler belirledi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
