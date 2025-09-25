4 Günde 3 Altın Madalya: Defne Kurt’tan Singapur’da Tarihi Başarı
Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'na milli yüzücü Defne Kurt damga vurdu. Son olarak Açık Yaş Kadınlar S10 kategorisi 100 Metre Kelebek branşında altın madalya kazanan Defne Kurt, 4 günde 3 altın madalya alarak tarihe geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde yarışı 1.03.91 derece ile tamamladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın