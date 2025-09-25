4 Günde 3 Altın Madalya: Defne Kurt’tan Singapur’da Tarihi Başarı

Avrupa rekoru kırarak Dünya Şampiyonu olan Defne Kurt, 21 Eylül'de yapılan kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde de 27.21'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu.

Milli sporcumuz, 22 Eylül'de de Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 200m bireysel karışık S10 kategorisinde temsil etti ve 2:28.30'luk derecesiyle 2. altın madalyasını kazandı.

4 günde 3 altın madalya kazanan milli yüzücümüz böylece bunu başaran ilk sporcumuz oldu.