Hisse Satışı Olmuştu: Ali Koç’un Fenerbahçe’ye Verdiği 360 Milyon Lira Borcu Geri Aldığı İddia Edildi

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
25.09.2025 - 09:15

Fenerbahçe’de 2018 yılından bu yana başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede başkanlığı Sadettin Saran’a kaybetmişti. Fenerbahçe’nin bilançolarında yer alan bilgilere göre, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kulübe verdiği 360 milyon lira borcu geri aldığı ortaya çıktı. Ali Koç’un Fenerbahçe’den 50 milyon 12 bin lira daha alacağı varmış. Fenerbahçe’de geçtiğimiz nisan ayında hisse satışından 553 milyon lira gelir elde edilmişti.

Kaynak: Rahmi Ak / HaberTürk

İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe’de 7 yıl aradan sonra yaşanan başkanlık değişimi ile kulübün başına Sadettin Saran geçmişti.

Habertürk’ten Rahmi Ak’ın haberine göre, 2018'de başlayan Fenerbahçe Başkanlığı görevi sona eren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'un kulübe verdiği borcun yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı görüldü.

Ali Koç’un, Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2025 tarihli 9 aylık bilançosunda kulübe 413 milyon TL borç verdiği yer alıyordu. Kulübün 31 Mayıs 2025 tarihli bilançosunda ise borcun 50 milyon 12 bin liraya indiği görülüyor. 

Böylece Koç'un iki bilanço dönemi arasında borç olarak verdiği yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı anlaşılıyor.

Nisan ayında yapılan hisse satışı akıllara geldi.

Fenerbahçe geçtiğimiz nisan ayında kulübün 4,8 hissesini toplam 553 milyon lira karşılığında satmıştı. 4.8'lik hisse satışının da aynı dönemlere denk gelmesi ve bu satıştan elde edilen yaklaşık 553 milyon liranın bu rakama yakın olması dikkat çekti.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
