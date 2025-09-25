Hisse Satışı Olmuştu: Ali Koç’un Fenerbahçe’ye Verdiği 360 Milyon Lira Borcu Geri Aldığı İddia Edildi

Fenerbahçe’de 2018 yılından bu yana başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede başkanlığı Sadettin Saran’a kaybetmişti. Fenerbahçe’nin bilançolarında yer alan bilgilere göre, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kulübe verdiği 360 milyon lira borcu geri aldığı ortaya çıktı. Ali Koç’un Fenerbahçe’den 50 milyon 12 bin lira daha alacağı varmış. Fenerbahçe’de geçtiğimiz nisan ayında hisse satışından 553 milyon lira gelir elde edilmişti.

Kaynak: Rahmi Ak / HaberTürk