onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
FIFA'nın Kerem Aktürkoğlu Transferi İçin Fenerbahçe'ye Soruşturma Başlattığı İddia Edildi

FIFA'nın Kerem Aktürkoğlu Transferi İçin Fenerbahçe'ye Soruşturma Başlattığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.09.2025 - 18:16

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Safi, kulüpten ayrılmasına rağmen verdiği sözleri yerine getirme kararlılığını sürdürdü. Safi, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan transferi sırasında maaşının kendisi tarafından karşılanacağını taahhüt etmişti. Ali Koç’un başkanlığı kaybetmesinin ardından bu taahhüdün geçerliliği tartışma konusu olmuştu. Safi, gazeteci Sercan Hamzaoğlu’na yaptığı açıklamada, “Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun 35 milyon Euro’yu bulan maddi yükümlülüğünü karşılayacağım. Benim için söz, paradan puldan daha önemlidir.” dedi.

Ancak Feridun Niğdelioğlu bu konuda önemli bir iddia ortaya attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Aktürkoğlu transferi için Hakan Safi büyük çaba sarf etmişti.

Kerem Aktürkoğlu transferi için Hakan Safi büyük çaba sarf etmişti.

Yılan hikayesine dönen transferde Kerem nihayet Fenerbahçe'ye imza atmış, maaşını da Hakan Safi kendisinin ödeyeceğini duyurmuştu. 

Hakan Safi'nin yönetimden ayrılmasına rağmen bu taahhüdü yerine getireceği öğrenildi. Ancak Feridun Niğdelioğlu bu konuda ilginç bir iddia ortaya attı.

Kerem Aktürkoğlu transferi FIFA'lık mı oldu?

Kerem Aktürkoğlu transferi FIFA'lık mı oldu?

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, YouTube'daki Yeni Açık kanalında yaptığı açıklamada bu transfere FIFA'nın da dahil olduğunu açıkladı. Niğdelioğlu, 'Dünyanın hiçbir yerinde duydunuz mu, ben bunun parasını veriyorum diyen yönetici. Ben bunun düzene uygun şekilde yapıldığını düşünüyordum. Adam böbürlenebilmek için yazık... O parayı da kimse vermez, 35 milyon Euro... Alnından öpmek lazım. Bunun bir yolu yordamı var. FIFA tak soruşturma başlattı. Fenerbahçe bir de bununla uğraşacak. Hakan Safi belki de bir daha yönetici olamayacak belki Kerem'e de ceza verecekler' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın