FIFA'nın Kerem Aktürkoğlu Transferi İçin Fenerbahçe'ye Soruşturma Başlattığı İddia Edildi

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Safi, kulüpten ayrılmasına rağmen verdiği sözleri yerine getirme kararlılığını sürdürdü. Safi, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan transferi sırasında maaşının kendisi tarafından karşılanacağını taahhüt etmişti. Ali Koç’un başkanlığı kaybetmesinin ardından bu taahhüdün geçerliliği tartışma konusu olmuştu. Safi, gazeteci Sercan Hamzaoğlu’na yaptığı açıklamada, “Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun 35 milyon Euro’yu bulan maddi yükümlülüğünü karşılayacağım. Benim için söz, paradan puldan daha önemlidir.” dedi.

Ancak Feridun Niğdelioğlu bu konuda önemli bir iddia ortaya attı.