ABD, Meksika ve Kanada'nın Düzenleyeceği Dünya Kupası Maskotları Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
25.09.2025 - 19:37

FIFA, 2026 Erkekler Dünya Kupası için maskotları resmi olarak açıkladı. Turnuvanın üç ev sahibi ülkesi ABD, Kanada ve Meksika’yı temsil edecek Clutch, Zayu ve Maple isimli maskotlar, sosyal medyada yayınlanan videoyla tanıtıldı. The Athletic’in sızdırdığı özel görsellerin ardından FIFA, her maskotun hikayesini de paylaştı.

Kaynak - The Athletic

FIFA yeni maskotları Clutch, Zayu ve Maple'ı tanıttı.

Clutch, ABD’yi temsil ediyor ve ABD erkek milli takımının mavi deplasman formasıyla sahneleniyor. Kel kartal, 1782’den bu yana Büyük Mühür’ün merkezinde yer alıyor ve 2024’te Başkan Joe Biden tarafından resmi ulusal kuş olarak kabul edildi.

Kanada’yı temsil eden Maple isimli geyik, kırmızı ev sahibi formasıyla dikkat çekiyor. Maskot, ülkenin ulusal sembolü olan akçaağaç yaprağından ilham alıyor.

Meksika’yı simgeleyen jaguar Zayu ise yeşil ev sahibi formasını giyiyor. Maya gibi eski Meksika uygarlıkları jaguarı güç ve cesaretin simgesi olarak kabul etmiş, onu yeraltı dünyasıyla ilişkilendirmişti.

ABD'yi temsil eden kel kartal Clutch'un hikayesi paylaşıldı.

FIFA her bir maskotun hikayesini de paylaştı: 

ABD’nin maskotu Clutch, orta saha oyuncusu olarak sahada yer alıyor ve “durdurulamaz bir macera tutkusu ile ABD üstünde uçuyor, her kültürü, maçı ve anı sınırsız merak ve iyimserlikle kucaklıyor.”

“Pistte korkusuz, saha dışında ise motive edici olan Clutch, eylemleriyle liderlik ediyor — takım arkadaşlarını harekete geçiriyor, moral yükseltiyor ve her zorluğu daha yükseğe çıkmak için bir fırsata çeviriyor. Sosyal bir enerji ve spor tutkunu olan Clutch, tıpkı tüm büyük orta saha oyuncuları gibi, gittiği her yerde insanları birleştiriyor ve gerçek uçuştan kasıtın amaç, tutku ve oyun olduğunu kanıtlıyor.”

Kanada'yı temsil eden maskot da Maple oldu.

FIFA, Maple'yi de tanıttı.

Kanadalı maskot Maple the Moose, kaleci pozisyonunda görev alıyor. FIFA’ya göre Maple, “doğası gereği gezmeye doğmuş, Kanada’nın tüm eyalet ve bölgelerinde insanlarla bağ kurarak ülkenin zengin kültürünü kucaklıyor.”

FIFA’nın açıklamasına göre: 

“Sokak stili seven bir sanatçı, müzik tutkunu ve adanmış bir kaleci olan Maple, yaratıcılık, direnç ve kendine özgü tavırla amacını buluyor. Efsanevi kurtarışlar yapma yeteneği ve güçlü liderlik ruhu ile Maple, sonsuz hikayeleri ve durdurulamaz yeteneği bir araya getiriyor.”

Meksika'nın maskotu Zayu ise forvet olarak karşımıza çıktı.

Jaguar, Meksika kültüründe ikonik bir hayvandır ve ülke genelinde görülür. Zayu, 9 numaralı formasıyla forvet pozisyonunda yer alıyor; bu numara Hugo Sánchez, Jared Borgetti ve Enrique Borja gibi efsane isimleri çağrıştırıyor. Maya gibi eski Meksika uygarlıkları jaguara özel önem atfetmiş, onu yeraltı dünyasıyla ilişkilendirmiş ve güç ile cesareti simgelediğini duyurdu. 

FIFA'nın açıklaması ise şu şekilde:

“Sahadan uzaklaştığında Zayu, dans, yemek ve gelenekler aracılığıyla Meksika kültürünü kucaklıyor ve tutkuyla insanları sınırların ötesinde birleştiriyor. Bir sporcu olmanın ötesinde, Zayu kültürel kutlamaların ve bağların bir simgesi olarak Meksika’nın kalbini gururla taşıyor.”

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
