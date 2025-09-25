ABD, Meksika ve Kanada'nın Düzenleyeceği Dünya Kupası Maskotları Belli Oldu

Clutch, ABD’yi temsil ediyor ve ABD erkek milli takımının mavi deplasman formasıyla sahneleniyor. Kel kartal, 1782’den bu yana Büyük Mühür’ün merkezinde yer alıyor ve 2024’te Başkan Joe Biden tarafından resmi ulusal kuş olarak kabul edildi.

Kanada’yı temsil eden Maple isimli geyik, kırmızı ev sahibi formasıyla dikkat çekiyor. Maskot, ülkenin ulusal sembolü olan akçaağaç yaprağından ilham alıyor.

Meksika’yı simgeleyen jaguar Zayu ise yeşil ev sahibi formasını giyiyor. Maya gibi eski Meksika uygarlıkları jaguarı güç ve cesaretin simgesi olarak kabul etmiş, onu yeraltı dünyasıyla ilişkilendirmişti.