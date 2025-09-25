ABD, Meksika ve Kanada'nın Düzenleyeceği Dünya Kupası Maskotları Belli Oldu
FIFA, 2026 Erkekler Dünya Kupası için maskotları resmi olarak açıkladı. Turnuvanın üç ev sahibi ülkesi ABD, Kanada ve Meksika’yı temsil edecek Clutch, Zayu ve Maple isimli maskotlar, sosyal medyada yayınlanan videoyla tanıtıldı. The Athletic’in sızdırdığı özel görsellerin ardından FIFA, her maskotun hikayesini de paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FIFA yeni maskotları Clutch, Zayu ve Maple'ı tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'yi temsil eden kel kartal Clutch'un hikayesi paylaşıldı.
Kanada'yı temsil eden maskot da Maple oldu.
Meksika'nın maskotu Zayu ise forvet olarak karşımıza çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın