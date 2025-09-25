onedio
Süper Lig'de Forma Giymiş 11 Kel Oyuncudan Oluşan Kadro

25.09.2025 - 21:59

Süper Lig'de geçmişten bugüne birçok futbolcu çeşitli özellikleriyle kurulan 11'lere dahil oldu. En iyi, en kötü, solak, yabancı, yerli diye kategorilendirilen futbolcuları bu kez de saç şekline göre şekillendirdik ve Süper Lig'de forma giymiş 11 kel oyuncuyu alt alta sıraladık. 

Üçlü savunma ile kurduğumuz kadroda birbirinden kel ve yetenekli futbolcuya yer verdik.

Sinan Bolat

Sinan Bolat

Galatasaray'da forma giyen Sinan uzun yıllar milli takım havuzunda da yer aldı. Belçika'da uzun yıllar forma giymiş kaleci geçmişte Porto forması da giydi. 

Sinan ülkemizde Kasımpaşa'nın ardından bugünlerde Iğdır FK'nın kalesini koruyor.

Üçlü stoperde ilk isim Baki Mercimek...

Üçlü stoperde ilk isim Baki Mercimek...

Gençlerbirliği'nde yıldızı parladıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Kötü bir maçın ardından tepki görünce Beşiktaş taraftarı barışmak için tribüne “Ne bir kızı sevmek, ne bir lokma ekmek, seviyoruz seni Baki Mercimek, Baki Mercimek” pankartı asarak gönlünü aldı.

Türkiye'de birçok takımda forma giyen Baki Mercimek bugünlerde futbolcu menajerliği yapıyor.

Zago bu listenin en önemli yıldızlarından...

Zago bu listenin en önemli yıldızlarından...

Yıllarca Roma'da forma giyen Zago, Beşiktaş'ın 100.yılında en önemli parçalardan biriydi. Brezilyalı oyuncu vatandaşı Ronaldo ile iyi bir ikili olarak şampiyonluğa damga vurmuştu.

Stoperdeki son isim Macion...

Stoperdeki son isim Macion...

Galatasaray'ın Brezilyalısı, geldiği ilk anlarda takıma etki etmeyi başarmıştı. Serdar Aziz ile iyili bir ikili olsalar da bu başarı uzun soluklu olmadı. Al Nassr, Cruzeiro, Santos ve Vasco gibi takımların formasını giyen oyuncu şu anda Coritiba'da...

Fabian Ernst bizden biri olmayı başaran kellerden...

Fabian Ernst bizden biri olmayı başaran kellerden...

Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'a geldiği dönem ara transferde Yusuf Şimşek'le birlikte geldi ve şampiyonluğa imzasını attı. Daha sonra uzun yıllar forma giydiği Beşiktaş, birçok kez 'Ernst gibi' bir isim aradı.

Alex de Souza bu takımın da 10 numarası...

Alex de Souza bu takımın da 10 numarası...

Alex de Souza, heykeli dikelecek kadar çok sevildi, çok benimsendi. Fenerbahçe'nin efsanesi olan Alex'i anlatacak birçok istatistik var ama onu bu kez kel olarak bu takımın 10 numarası yaptık.

Süper Lig'e çalımı öğreten adam...

Süper Lig'e çalımı öğreten adam...

Hurşut Meriç, Hollanda'dan Gençlerbirliği'ne geldi ve taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı. Ülkemizde başka takımlarda forma giyse de Gençlerbirliği ile hatırlanan yıldız oyuncu kendine has çalımını İrfan Can Kahveci'ye öğretmesiyle sık sık hatırlanıyor.

Soyismini söylemesi zor gol kralı...

Soyismini söylemesi zor gol kralı...

Aatif Chahechouhe, Sivasspor'la gol kralı olarak Fenerbahçe'ye de transfer oldu. Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen Aatıf, kendisinin de soyismine bakmadan yazamadığını itiraf etmesi akıllarda kaldı.

Dörtlü orta sahanın ardından geldik üç forvete...

Dörtlü orta sahanın ardından geldik üç forvete...

Fenerbahçe'ye gelerek devre arasında Beşiktaş'a karşı tarihi bir şampiyonluk kazandı. Marcio Nobre olarak girdiği ülkemizde Mert Nobre oldu. Beşiktaş'la da şampiyonluk yaşayan Nobre, Erzurumspor, Gençlerbirliği, Kayserispor gibi takımlarda da iz bıraktı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü...

Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü...

Röveşata deyince bir dönem Süper Lig'de o akla geliyordu. Moussa Sow, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve Avrupa yolunda birçok kritik maçında onun imzası vardı. Bu kadronun da olmaz olmazıydi.

Her gelişi, her gidişi olay oldu.

Her gelişi, her gidişi olay oldu.

Vincent Aboubakar, gelmesiyle, oynamasıyla ve vedalarıyla hep olay olmayı başardı. Beşiktaş'ta attığı goller ve kazandırdıklarıyla bir yana vedalarındaki bilinmezlikler ve şüphelerle de adından söz ettirdi. 

Ama bu 11'in son forveti de o oldu...

Peki sizin aklınıza gelen bu kadroya girebilecek isimler kimler?

