Süper Lig'de Forma Giymiş 11 Kel Oyuncudan Oluşan Kadro
Süper Lig'de geçmişten bugüne birçok futbolcu çeşitli özellikleriyle kurulan 11'lere dahil oldu. En iyi, en kötü, solak, yabancı, yerli diye kategorilendirilen futbolcuları bu kez de saç şekline göre şekillendirdik ve Süper Lig'de forma giymiş 11 kel oyuncuyu alt alta sıraladık.
Üçlü savunma ile kurduğumuz kadroda birbirinden kel ve yetenekli futbolcuya yer verdik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinan Bolat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçlü stoperde ilk isim Baki Mercimek...
Zago bu listenin en önemli yıldızlarından...
Stoperdeki son isim Macion...
Fabian Ernst bizden biri olmayı başaran kellerden...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alex de Souza bu takımın da 10 numarası...
Süper Lig'e çalımı öğreten adam...
Soyismini söylemesi zor gol kralı...
Dörtlü orta sahanın ardından geldik üç forvete...
Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her gelişi, her gidişi olay oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın