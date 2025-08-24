Türkiye'ye Transfer Olduktan Sonra Vatandaşlık Alarak Bizden Biri Olan Yabancı Futbolcular

Çarkıfelek'te Mehmet Ali Erbil'in en çok kullandığı isim belki de Dobrowski'ydi ve Türk halkının aklını ilk öyle yer etti. Sonra Kocaelispor'daki performansıyla adından daha fazla söz ettirdi ama bu arada Kaan Dobra adını almıştı.

Beşiktaş'la 100.yıl şampiyonluğu yaşayan Kaan Dobra, hem Beşiktaş hem de ülke futbolunda adından çokça söz ettirdi.