Türkiye'ye Transfer Olduktan Sonra Vatandaşlık Alarak Bizden Biri Olan Yabancı Futbolcular

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 23:30

Türk futboluna uzun süredir bir 'yabancı akını' var. Kulüplerimiz yabancı transfer konusunda ellerini korkak alıştırmazken, kimi zaman gelen oyuncular evlerinini kira kontratını bile dolduramadan ülkeden ayrılıyor. 

Ama bazı isimler var ki uzun yıllar futbol oynamanın yanı sıra vatandaşlık alıp oy bile kullanacak seviyeye geliyor. 

Dikkat çeken o isimleri sizin için derledik...

Sead Halilagic

Sead Halilagic

Yugoslav şehri olan Novi Pazar'da doğdu. Bugün Sırbistan sınırları içinde kalan bölgeden yolu İstanbul'a kadar düştü. İstanbulspor'da forma giydi ve daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu.

Hatırlayanlar onu Fevzi'ye attığı ve ıska geçilen geri pasla hatırlayacak belki ama o yıllarca forma giydiği ülkenin bir parçası olarak Sead Dost adını aldı.

Marcio Nobre

Marcio Nobre

'Lorke Lorke' türküsünü 'Nobre Nobre' olarak değiştirecek kadar iz bıraktı Türkiye'de... Sonra da o kendi adını değiştirip Marcio Nobre'den Mert Nobre'ye dönüştü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor, Mersin İY, Gençlerbirliği, Erzurumspor... Gittiği her kulüpte iz bıraktı, gittiği her şehirde bizden biri olduğunu defalarca kanıtladı.

Jay Jay Okocha

Jay Jay Okocha

Pek de bilinmeyen adıyla Muhammet Yavuz... Okocha, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almasını yıllar sonra anlatıyordu:

'Nijerya ve Türkiye, futbol sevgisi konusunda hemen hemen aynı. Bunun için Türk vatandaşlığı almaya karar verdim ama kimlik almaya gittiğimde bana Türk ismi seçmemi istediler. Uzun bir düşünceden sonra Muhammet Yavuz ismini aldım.'

Uche Okechukwu

Uche Okechukwu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızlarından biri de oydu. Okocha'dan daha uzun süre burada kaldı. İstanbulspor forması da giydi. Ebru Gündeş'in klibinde oynayarak oyunculuk meziyetlerini de gösteren Uche, ülkemizde Deniz Uygar adını aldı.

Didier Six

Didier Six

Bu katagorinin belki de en ilginç ismi Didier Six, 1970’lerin başında futbola başlayan Fransız bir sol kanat oyuncusuydu. Kariyerinde farklı ülkelerde forma giyen Six, 1987-88 sezonunda Galatasaray’da oynamak için İstanbul’a geldi. Türkiye’deki atmosferden etkilenen futbolcu, aynı dönemde Türk vatandaşlığına başvurmuş ve kabul edilince “Dündar Siz” adını aldı. Ancak ülkede yalnızca bir yıl kaldığından kısa süre sonra yeniden kendi kimliğine döndü.

Roman Dobrowski

Roman Dobrowski

Çarkıfelek'te Mehmet Ali Erbil'in en çok kullandığı isim belki de Dobrowski'ydi ve Türk halkının aklını ilk öyle yer etti. Sonra Kocaelispor'daki performansıyla adından daha fazla söz ettirdi ama bu arada Kaan Dobra adını almıştı. 

Beşiktaş'la 100.yıl şampiyonluğu yaşayan Kaan Dobra, hem Beşiktaş hem de ülke futbolunda adından çokça söz ettirdi.

Vederson

Vederson

Ülkemizde Fenerbahçe forması giydi ama ilk geldiği takım Ankara Büyükşehir Belediyespor'du. Sonra Osmanlıspor, Ankaraspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor gibi isimler alsa da Ankara BB Spor olduğu günlerde en göze çarpan isimdi. Türk olmayı tercih ettiğinde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün sahibi olan Melih Gökçek'in soyadını almayı uygun gördü ve Gökçek Vederson oldu.

Marco Aurelio

Marco Aurelio

Trabzonspor'a transfer olduğunda birlikte geldiği Brezilyalı arkadaşlarının en sıradanı o gibiydi. Ama zaman gerçeği gösterdi ve Aurelio kalıcı olarak Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. 

Onu diğerlerinden ayıran ve kategorideki en farklı isim yapan şey ise A Milli Takım forması da giydi.

Tita

Tita

Melih Gökçek'in elinin değdiği bir futbolcu daha... O da Ankara BB Spor forması giydi ve Türk kimliği almak istediğinde çok düşünmek istemedi ve direkt Melih Gökçek adını aldı.

Richard Kingson

Richard Kingson

Ganalı kaleci Richard Kingson, küçük yaşta aralarında Stephan Appiah’ın da bulunduğu 7 arkadaşıyla birlikte Galatasaray altyapısına katıldı ve A takıma kadar yükselmeyi başardı. Türkiye’de vatandaşlık hakkı kazandığında, dönemin kulüp başkanı Faruk Süren’in adını, yönetici Ergun Gürsoy’un soyadını alarak 'Faruk Gürsoy' kimliğiyle Türk pasaportu sahibi oldu.

Pini Balili

Pini Balili

Kudüs'te doğdu ve Hapoel Tel Aviv'de futbola başladı. İstanbulspor, Kayserispor ve Sivasspor formaları giydi. Kulübün yıldızı olmayı başaran Balili, Türk-İsrail ilişkilerinin gerildiği günlerde Türk bayrağı ile pozlar vermesiyle tanınandı. 

2007 yılında işlemleri tamamlanan, Atakan adını alan Balili, o günlerde  'Bana gösterilen yakın ilgi ve dostluk Türkiye'yi, Türk bayrağını sevmeme neden oldu. Sonunda nüfus cüzdanıma kavuştum' dedi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
