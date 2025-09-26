onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Sadettin Saran'ın Başkanlığının Ardından Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Sürprizi: "Göreve Hazırım"

Sadettin Saran'ın Başkanlığının Ardından Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Sürprizi: "Göreve Hazırım"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.09.2025 - 17:27

Sadettin Saran, yapılan kongrede kulübün yeni başkanı seçildi. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz teknik heyet konusunda önemli gelişmeler gündeme geldi. Basın kaynaklarına göre, Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceği ifade ediliyor.

Tedesco ile yollar ayrılırsa Sadettin Saran'ın aklındaki isim Aykut Kocaman...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'de başkanlığa Sadettin Saran'ın gelmesiyle ciddi değişiklikler bekleniyor.

Fenerbahçe'de başkanlığa Sadettin Saran'ın gelmesiyle ciddi değişiklikler bekleniyor.

İlk değiştirilmesi planlanan bölüm ise sportif direktörlük ve teknik direktörlük koltuğu... Devin Özek'le yolların ayrılması beklenirken, Domenico Tedesco için de günlerin sayılı olduğu iddia ediliyor. 

Hodri Meydan kanalında gündemi yorumlayan Volkan Demir ilginç bir görüşme iddiası ortaya attı.

"Aykut Kocaman'la görüşüldü"

"Aykut Kocaman'la görüşüldü"

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın adaylık sürecinde Conceiçao ismi gündeme gelmiş ancak gelen tepkiler sonrası bu isimden vazgeçilmişti. Saran daha sonra futbolun yönetimini Volkan Demirel ve Aykut Kocaman'a bırakabileceğini söylemişti. 

Gazeteci Volkan Demir, Saran'ın Aykut Kocaman'ı aradığını iddia etti. Seçimden sonra gerçekleşen konuşmada Saran'ın Kocaman'a 'Seninle çalışmak istiyoruz' dediğini söyleyen Volkan Demir, Aykut Kocaman'ın cevabını da paylaştı. 

Kocaman'ın 'Fenerbahçe başkanı beni çağırırsa ben bu göreve her zaman hazırım.' dediği iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın