Sadettin Saran'ın Başkanlığının Ardından Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Sürprizi: "Göreve Hazırım"

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın adaylık sürecinde Conceiçao ismi gündeme gelmiş ancak gelen tepkiler sonrası bu isimden vazgeçilmişti. Saran daha sonra futbolun yönetimini Volkan Demirel ve Aykut Kocaman'a bırakabileceğini söylemişti.

Gazeteci Volkan Demir, Saran'ın Aykut Kocaman'ı aradığını iddia etti. Seçimden sonra gerçekleşen konuşmada Saran'ın Kocaman'a 'Seninle çalışmak istiyoruz' dediğini söyleyen Volkan Demir, Aykut Kocaman'ın cevabını da paylaştı.

Kocaman'ın 'Fenerbahçe başkanı beni çağırırsa ben bu göreve her zaman hazırım.' dediği iddia edildi.