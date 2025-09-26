Sadettin Saran'ın Başkanlığının Ardından Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Sürprizi: "Göreve Hazırım"
Sadettin Saran, yapılan kongrede kulübün yeni başkanı seçildi. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz teknik heyet konusunda önemli gelişmeler gündeme geldi. Basın kaynaklarına göre, Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceği ifade ediliyor.
Tedesco ile yollar ayrılırsa Sadettin Saran'ın aklındaki isim Aykut Kocaman...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'de başkanlığa Sadettin Saran'ın gelmesiyle ciddi değişiklikler bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Aykut Kocaman'la görüşüldü"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın