onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
211 Üyeli FIFA, Dünya Kupası'nı 64 Takımla Oynatmaya Hazırlanıyor

211 Üyeli FIFA, Dünya Kupası'nı 64 Takımla Oynatmaya Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.09.2025 - 19:01

FIFA Dünya Kupası, tarih boyunca büyüyen bir turnuva olarak dikkat çekiyor. İlk kez 13 takımın katıldığı 1930 organizasyonundan bu yana, turnuvada yer alan ekip sayısı kademeli olarak artırıldı. 1982’de 24 takıma, 1998’de 32’ye yükselen katılım, 2026’da 48 takımla yeni bir döneme adım atacak. 

Ancak Infantino'ya bu yetmemiş görünüyor... Ara vermeden takım sayısını 64'e çıkarmak için çalışmalar başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

FIFA Dünya Kupası 48 takımla oynanacak.

FIFA Dünya Kupası 48 takımla oynanacak.

FIFA Dünya Kupası, 2026’da tarihinde ilk kez 48 takımla oynanacak. Turnuva, Kuzey Amerika’da düzenlenecek ve artan takım sayısıyla daha fazla ülkeye katılma şansı tanıyacak. FIFA'nın iddiasına göre bu yeni format, maç sayısını ve rekabeti artırarak Dünya Kupası’nı daha kapsamlı ve heyecanlı bir hale getirecek.

Ancak artan maç sayılarının futbol zevkiyle ters orantılı olduğu defalarca kanıtlandı. Şampiyonlar Ligi'nde de sayı ve format değişikliği ile Avrupa Ligi'nde bile alıcısı olmayacak maçlar şu sıralar Şampiyonlar Ligi'nde gösteriliyor ve ülkeleri hariç hiçbir yerde izlenmiyor.

2030'da 64 takımlı bir turnuva hayali var...

2030'da 64 takımlı bir turnuva hayali var...

1982’de 16 takımdan 24’e çıkarılan turnuva, 1998’de 32 ülkenin katıldığı yapıyı benimsemişti; önerilen genişleme ise sadece sekiz yıl içinde turnuvayı iki katına çıkaracak.

2022’de 32 takım. 2026’da 48 takım. 2030’da 64 takım.

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek ve şimdiden rekor sayıda 104 maça ev sahipliği yapacak. 64 takımlı bir turnuva ise FIFA üye ülkelerinin %30’undan fazlasının katılacağı anlamına geliyor.

2030'da turnuva tarihinin en geniş coğrafi alanında gerçekleşecek. Ana ev sahipliği görevleri İspanya, Portekiz ve Fas arasında paylaşılacak ve yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında grup aşaması maçları Arjantin, Uruguay ve Paraguay’da oynanacak.

Peki buna takımlar ne kadar hazır olabilecek?

FIFA üye ülkelere hayal satmak ve oy kazanmak istiyor.

FIFA üye ülkelere hayal satmak ve oy kazanmak istiyor.

FIFA yetkilileri her zaman, Dünya Kupası’na yarı düzenli olarak katılan yaklaşık 50 ülkeyi değil, 211 üye ülkenin tamamını temsil ettiklerini vurguluyor. Turnuvayı 64 takıma çıkararak, üye ülkelerin yarısı gerçekçi bir şekilde katılma umudu yakalayabilecek.

Bu da bir sonraki seçimde onlara bu şansı tanıyan başkan olarak Infantino'ya oy olarak geri dönecek. En azından plan bu!

Tepkiler nasıl?

Tepkiler nasıl?

Bu karara Güney Amerika’dan yoğun destek var ama bu talep futbol dünyasının geri kalanında aynı şekilde karşılık bulmuş değil.

UEFA Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Aleksander Ceferin, nisan ayında genişlemeye karşı olduğunu açıklamış ve son beş ayda bu tutumunu değiştirmediği belirtiliyor. Sırbistan’daki UEFA yıllık toplantısında gazetecilere, “Bu öneri benim için belki de sizden daha şaşırtıcı oldu. Kötü bir fikir. Hem Dünya Kupası hem de eleme maçlarımız için iyi bir fikir değil” dedi.

Kuzey Amerika muadili, CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de benzer görüşte; önerilen genişlemenin çok hızlı ilerlediğini düşünüyor. “Harika bir fikir değil. Henüz 48 takımlı formatta topa bile vurmadık. İstedikleri kadar çalışabilirler ama bu doğru hissettirmiyor” ifadelerini kullandı.

Seyirci deneyiminin ötesinde, rekabet dengesi sorunları, turnuvadan FIFA’nın en büyük gelir kaynağı olan TV yayın haklarını da etkileyebilir. Grup maçları turnuvanın büyük kısmını oluşturuyor — örneğin 48 takımlı formatta 104 maçın 72’si (%69,2) grup aşaması karşılaşmaları olurken, muhtemel 64 takımlı formatta 128 maçın 96’sı (%75) grup aşaması maçlarından oluşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın