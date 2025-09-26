211 Üyeli FIFA, Dünya Kupası'nı 64 Takımla Oynatmaya Hazırlanıyor
FIFA Dünya Kupası, tarih boyunca büyüyen bir turnuva olarak dikkat çekiyor. İlk kez 13 takımın katıldığı 1930 organizasyonundan bu yana, turnuvada yer alan ekip sayısı kademeli olarak artırıldı. 1982’de 24 takıma, 1998’de 32’ye yükselen katılım, 2026’da 48 takımla yeni bir döneme adım atacak.
Ancak Infantino'ya bu yetmemiş görünüyor... Ara vermeden takım sayısını 64'e çıkarmak için çalışmalar başladı.
FIFA Dünya Kupası 48 takımla oynanacak.
2030'da 64 takımlı bir turnuva hayali var...
FIFA üye ülkelere hayal satmak ve oy kazanmak istiyor.
Tepkiler nasıl?
