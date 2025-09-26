211 Üyeli FIFA, Dünya Kupası'nı 64 Takımla Oynatmaya Hazırlanıyor

Bu karara Güney Amerika’dan yoğun destek var ama bu talep futbol dünyasının geri kalanında aynı şekilde karşılık bulmuş değil.

UEFA Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Aleksander Ceferin, nisan ayında genişlemeye karşı olduğunu açıklamış ve son beş ayda bu tutumunu değiştirmediği belirtiliyor. Sırbistan’daki UEFA yıllık toplantısında gazetecilere, “Bu öneri benim için belki de sizden daha şaşırtıcı oldu. Kötü bir fikir. Hem Dünya Kupası hem de eleme maçlarımız için iyi bir fikir değil” dedi.

Kuzey Amerika muadili, CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de benzer görüşte; önerilen genişlemenin çok hızlı ilerlediğini düşünüyor. “Harika bir fikir değil. Henüz 48 takımlı formatta topa bile vurmadık. İstedikleri kadar çalışabilirler ama bu doğru hissettirmiyor” ifadelerini kullandı.

Seyirci deneyiminin ötesinde, rekabet dengesi sorunları, turnuvadan FIFA’nın en büyük gelir kaynağı olan TV yayın haklarını da etkileyebilir. Grup maçları turnuvanın büyük kısmını oluşturuyor — örneğin 48 takımlı formatta 104 maçın 72’si (%69,2) grup aşaması karşılaşmaları olurken, muhtemel 64 takımlı formatta 128 maçın 96’sı (%75) grup aşaması maçlarından oluşacak.