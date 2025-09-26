onedio
Bindirmeleri, Ortaları, Asistleri, Golleri, Bir de Kavgaları: Caner Erkin'in Kariyerindeki Kavgalar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.09.2025 - 21:44

Caner Erkin’i sahada izlediğinizde aslında iki farklı oyuncu görürsünüz: Bir yanda bitmek bilmeyen enerjisiyle hücuma sürekli destek veren, takımını ileriye taşıyan bir sol bek… Diğer yanda ise öfkesine yenik düşen, hakeme ve rakiplerine sert çıkışlarıyla kırmızı kartları adeta koleksiyon yapan bir karakter. Taraftarlar için Caner, “forması terden sırılsıklam olmadan sahadan çıkmayan” bir futbolcu. Ama teknik direktörlerin aklında da hep bir risk: “Bugün Caner oyunu kazandıracak mı, yoksa takımını eksik bırakacak mı?”

Pendikspor-Sakaryaspor maçındaki kırmızı kartıyla gündeme gelen Caner'in dünden bugüne yaşadığı kavgalar ve tartışmaları derledik.

Arda Turan'la kanlı kavga...

Karam Tayfa olarak bildiğimiz ekibin geçmişinde hiç de basit olmayan bir kavga vardı. İleride çok iyi arkadaş olacak, milli takımda kader birliği yapacaklar, hatta Eyüpspor'da teknik direktör - futbolcu olarak çalışacaklar ama Galatasaray günlerinde Caner'in dudağını patlatacak kadar büyük bir kavgaya tutuşmuşlardı.

Fenerbahçe'de ilk kavga Bilica ile...

Fenerbahçe’nin sabah antrenmanında tansiyon yükseldi. Çalışma sırasında Bilica’nın Caner’e yaptığı sert müdahale sonrası iki oyuncu arasında gerginlik çıktı. Tepkisini dile getiren Caner’e karşılık veren Brezilyalı stoper, bu sırada Caner’in saçını çekerek sözlü uyarılarda bulundu.

Bu kez öfkenin adresi Semih Şentürk...

Fenerbahçe'deki bir diğer kavgası ise Semih Şentürk ile oldu. Uzun süre sözlü tartışma şeklinde geçen kavgada Semih de Caner'in saçını çekti. Emre Belözoğlu'nun kaptan olarak araya girme çabası da Caner'in öfkesiyle karşılaştı.

Beşiktaş'ta da boş geçmedi...

Cenk Tosun'a yaptığı sert müdahale sonrası Cenk'ten tepki gören Caner uzun süre sakinleştirilemedi. Yardımcı antrenör Tamer Tuna'nın araya girerek bitirmeye çalıştığı kavga uzun süre ağız dalaşı şeklinde devam etti.

Vitor Pereira ile kadro dışı bıraktıran kavga...

Galatasaray maçında ilk 11'de olmadığı için Pereira ile sert şekilde tartışan Caner Erkin, sezon sonuna kadar kadro dışı kaldı ve daha sonra kulüpten ayrıldı.

Emre Belözoğlu kavgası da hayli sertti...

Fiziksel bir şey olmadı belki ama teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun onu oyundan almasına çıldırdı. Yedek kulübesindeki arkadaşlarının sakinleştirmekte güçlük çektiği Caner'in yakın olduğu isimlerle Arda ve Cenk'ten sonra yaptığı üçüncü kavgaydı.

Ve en sonuncusu...

Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla başladığı sezonda Pendikspor'a karşı takımı 3-1 gerideyken takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı ve bunun sonucunda kırmızı kart gördü.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
