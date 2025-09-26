Bindirmeleri, Ortaları, Asistleri, Golleri, Bir de Kavgaları: Caner Erkin'in Kariyerindeki Kavgalar

Caner Erkin’i sahada izlediğinizde aslında iki farklı oyuncu görürsünüz: Bir yanda bitmek bilmeyen enerjisiyle hücuma sürekli destek veren, takımını ileriye taşıyan bir sol bek… Diğer yanda ise öfkesine yenik düşen, hakeme ve rakiplerine sert çıkışlarıyla kırmızı kartları adeta koleksiyon yapan bir karakter. Taraftarlar için Caner, “forması terden sırılsıklam olmadan sahadan çıkmayan” bir futbolcu. Ama teknik direktörlerin aklında da hep bir risk: “Bugün Caner oyunu kazandıracak mı, yoksa takımını eksik bırakacak mı?”

Pendikspor-Sakaryaspor maçındaki kırmızı kartıyla gündeme gelen Caner'in dünden bugüne yaşadığı kavgalar ve tartışmaları derledik.